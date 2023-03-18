2023必看復仇劇！Disney+《潘朵拉：偽造的樂園》狗血程度超越《上流戰爭》，李智雅首播2集就揭開驚人身世之謎

韓劇正夯復仇題材！Disney+推出新劇《潘朵拉：偽造的樂園》，為《上流戰爭》、《妻子的誘惑》製作團隊打造的2023全新力作，由「狗血劇班底」李智雅、李相侖、張熙軫、朴基雄、奉太奎主演，劇情講述了擁有令人稱羨生活的洪泰拉（李智雅 飾）在恢復過往的記憶後，為保護自己和家人對隨意操縱自己命運的人展開報復的故事。不只劇情精彩過癮，更看演技派演員飆演技，追完同樣是復仇題材的《黑暗榮耀》，再追狗血復仇的《潘朵拉：偽造的樂園》真的太完美！

1.狗血教母「金順玉編劇」團隊再創「狗血劇」巔峰



韓國知名金順玉編劇作品包括《上流戰爭》、《妻子的誘惑》等，被稱作是「狗血劇教母」，《潘朵拉：偽造的樂園》為打造《上流戰爭》的團隊製作，由金順玉編劇團隊的新人編劇玄智珉執筆，再次搭擋李智雅、朴基雄、奉太奎等多位「Penthouse上流戰爭」的演員，打造讓觀眾又愛又恨的狗血劇。





2.李智雅演技新突破！動作戲份超精彩

《潘朵拉：偽造的樂園》劇情以李智雅飾演的「洪泰拉」為核心，老公事業有成，女兒可愛乖巧，還有一群關心她的閨蜜和鄰居，看似幸福美滿的婚姻生活，事實上卻是處處謊言。姊姊與閨蜜老公出軌，而因為意外失憶的她，在某一天突然恢復記憶，發現自己原來根本不是洪泰拉，而且還是個「殺人兇手」？! 李智雅再次出演上流社會的貴夫人，在劇中依然展現非凡的氣質，但這次的角色卻一點都不簡單，曾經受過嚴酷的軍事訓練，各種打鬥都難不倒她，首播2集都有許多動作戲，也讓觀眾超訝異：「原來李智雅的打鬥戲這麼帥。」完美詮釋又颯又美的角色！







3.劇情節奏快速，外遇、失憶、背叛等各種狗血元素太過癮

《潘朵拉：偽造的樂園》首播兩集節奏快速，第一集就清楚交代劇中關係線，第二集就揭開女主角「洪泰拉」的身世之謎，完全不拖泥帶水。洪泰拉不只被親姐姐背叛，還發現自己原來只是個替代“洪泰拉”的50號女子，而親姐姐竟還和自己閨蜜的老公有染。在發現自己的身世之謎及一連串的背叛，洪泰拉完全不知道自己還能夠相信誰，為了找到操控記憶的背後主謀而展開了復仇。集結外遇、失憶、背叛各種大家最愛的「狗血元素」創造出刺激的起承轉合，絕對很符合狗血劇愛好者的胃口，平常上班上課壓力大，看一些瘋狂的韓劇紓壓一下，必須要的呀！



4.李相侖創造新火花！感情、事業都備受關注

李相侖加入「狗血劇」行列，不同於過往的溫文儒雅，看似聰穎無害卻又有點心機功利的味道，讓本劇多了一絲新鮮感，他在劇中飾演知名IT企業會長表在賢，也是下一屆的總統候選人，是個非常有事業心的男人。他與李智雅感情線從前兩集的甜蜜激情，開始有些猜忌懷疑，和朴基雄、奉太奎兩個事業夥伴兼好友的搭擋，也是充滿火花。表在賢完美的外表下，有一股讓人猜不透的神秘感，總覺得他會隨著故事推演漸漸展現反差，而原本對政治表現出零興趣的他，又為何會宣布參加總統競選呢？太期待表在賢的反轉！

韓劇正夯復仇題材！一天追完《黑暗榮耀》，接下來就看李智雅攜手金順玉編劇團隊，再度展現狗血無極限，看上流社會的愛恨情仇糾葛，喜歡狗血復仇劇的朋友千萬不要錯過。



《潘朵拉：偽造的樂園》Disney+ 獨家播出，每周六日 21:40 上架新集數

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