《客家廚房2》本週日即將開播！利特再度迫降直接趴在舞台！訪問中不忘宣傳溫昇豪新戲，秒問「哥，家裡有空房間嗎」

大家的好朋友Super Junior成員利特今日再度來台，為自己的實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房2》進行宣傳，所有成員們齊聚一堂，分享許多拍攝時的趣味小故事，也可看出大家的感情都非常棒！

本次《客家廚房2》的成員除了第一季的利特、溫昇豪、江宏傑以及韓國大廚李元日，更加入了演員陳庭妮，還有少女時代成員孝淵、韓國吃播Youtuber喜飯以及另一位曾出演《黑白大廚》中被稱為「生意天才趙社長」的主廚趙序衡，八位成員讓節目更加精采，沒想到第一集就上演了兩位主廚的對決，兩位活用客家的重要食材「蘿蔔乾」，變出截然不同的兩道美食料理。





多次來台的利特，一上台就擺出許多俏皮姿勢，跑來跑去讓鏡頭幾乎快跟不上他，最後他索性直接趴在台上露出正臉面向鏡頭擺出小花姿勢，突如其來的動作讓攝影師們措手不及。他也俏皮在台上用手機反拍台下盛況，並說：「我經常來，這裡是我的家，我回來了。」更有記者問他是否考量在台置產住下來？他說，如果大家有推薦他房地產的話他會想在台買房，如果買了房子他就會更認真活動！接著直接問隔壁的溫昇豪：「哥，家裡還有空房間嗎？」溫昇豪立刻表示非常歡迎他來住〜





少女時代成員孝淵則是第一次參加台灣的綜藝實境節目，她表示相當榮幸，也跟著主廚學習了很多料理技巧。孝淵在節目中也展現出相當機靈的一面，身邊的李元日主廚也對她相當稱讚。最懂得客家菜的韓國主廚李元日，表示自己最愛吃的一道客家料理就是「梅干扣肉」，第二季他更找來好友趙序衡主廚，兩人將攜手帶來更多美味的料理。





利特表示相當榮幸成為第一個入圍台灣金鐘獎的韓國藝人，而以第一季節目得到最佳人氣獎，也覺得相當開心，被問到第二季會不會有壓力？利特自信滿滿喊話金鐘獎「這次應該要頒給我了吧？」相當有自信，他也表示與所有成員們共享榮耀是非常開心的。初次加入的陳庭妮，也說團隊真的非常熱情歡迎她的加入，就像她也有參與第一季一樣，相處非常和諧。



訪談時利特也利用其他成員在回答問題的空檔，拿出手機對著台下的盛況拍照留下紀念，接著更搜尋出溫昇豪即將上檔的新電視劇作品，立刻秀出手機中的圖片說：「請大家一起支持哥的新戲！」讓溫昇豪覺得相當暖心。《客家廚房2》將於12月7日起在台灣客家電視台、LINE TV、中天綜合台以及韓國TVING首播。

