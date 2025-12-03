Netflix新劇《認罪之罪》影后全道嬿感嘆：「與金高銀時隔10年再度重逢，她成長得太多，我非常依賴她」

今天（3日）下午於首爾市龍山區 CGV 龍山 I'PARK MALL 舉行的 Netflix 原創韓劇《認罪之罪》媒體試映會上，導演李正孝以及主演全道嬿、金高銀、朴海秀等人出席，全道嬿也分享了與金高銀重逢的感想。

全道嬿與金高銀繼2015年電影《俠女，劍之記憶》後，時隔10年再次相見，共同完成新作《認罪之罪》。當天全道嬿談到與金高銀的重逢表示：「雖然以作品來說是時隔10年再見，但期間我們也曾私下見過面，所以10年這段時間並沒有太強烈的實感。不過在作品上確實很好奇。金高銀真的成長非常非常多，相較之下我覺得自己的成長停住了。這次拍攝時，我非常依賴金高銀。」



金高銀則說：「我和前輩其實私下常常碰面。但能以作品在10年後再見面，真的很好。《俠女，劍之記憶》當時我光是做好自己的部分就很吃力了。我是後來才知道，當我獨自拍攝時，前輩會打電話給導演，拜託他讓我在體力或心理上不要太辛苦。在那時候我獲得了很多單方面的幫助。這次拍《認罪之罪》時，從戲份比例上來說，我更有餘裕。前輩辛苦很多。這次我希望能照顧前輩，也希望前輩能覺得我是值得依靠的。」



《認罪之罪》講述被栽贓成殺害丈夫嫌疑人的允秀（全道嬿 飾），以及被稱為「魔女」的神秘人物慕恩（金高銀），在這兩個充滿秘密的人物之間所發生的故事，是一部懸疑驚悚劇，將於12月5日透過 Netflix 公開。



