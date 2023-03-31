Disney+韓劇《潘朵拉：偽造的樂園》7個必看「狗血名場面」！李智雅、李相侖夫妻各懷鬼胎展開復仇

Disney+韓劇《潘朵拉：偽造的樂園》劇情刺激狗血，由李智雅、李相侖、張熙軫、朴基雄、奉太奎主演，為《上流戰爭》、《妻子的誘惑》製作團隊打造的新作。劇情講述了擁有令人稱羨生活的洪泰拉（李智雅 飾）在恢復過往的記憶後，為保護自己和家人對隨意操縱自己命運的人展開報復的故事。劇情反轉再反轉，讓觀眾看得超過癮，盤點劇中「7大狗血場面」，真的是沒有最狗血只有更狗血！





1.洪泰拉發現自己的身份「是假的」

洪泰拉看似擁有完美的的人生，有能力又有錢的老公、可愛乖巧的女兒，但某一天她突然恢復記憶，發現自己原來不是真正的洪泰拉，而是冒充洪泰拉的「50號」，而策劃這一切的甚至還是自己誤以為最親近的家人，讓她不知道能夠還能相信誰！



2.洪泰拉竟然是殺害閨蜜海秀父親的「殺人兇手」？

洪泰拉發現自己是50號之後，還回想起自己曾是「殺手」的過去，而她還曾經暗殺「總統」，也就是高海秀的父親！泰拉和海秀除了是鄰居外，還是最親近的閨蜜，從彼此扶持變成猜測懷疑，兩個女人相互較勁絕對是本劇復仇的重點之一，究竟海秀是否能夠查出證據？泰拉的下場會如何？完全無法預測啊！





3.道振、成燦兩個好友藏著「同一個女人」

道振、成燦、在賢是「HATCH」的核心人物，在公司是最給力的事業夥伴，私下也是最好的朋友。但沒想到，道振婚外情的對象，與成燦交往的女朋友，竟然都是泰拉的姊姊洪尤拉！尤拉被道振狠心甩鍋之後，哭著求道振不要離開自己，卻被準備向尤拉求婚的成燦發現了兩人的關係，一個是自己最信任的朋友、一個是自己最愛的女人，讓成燦感受到雙重的背叛！



4.洪尤拉被殺害！背後隱藏的惡勢力？

洪尤拉某天被發現上吊自殺，但真相其實是他殺！由於她意外發現威脅指使自己的人原來是妹婿「表在賢」，讓她慘遭殺害，還被偽裝成自殺！泰拉一直以為姊姊是前往法國，沒想到回家卻發現姊姊冰冷的屍體，而尤拉的死也揭開了許多更驚人的內幕，真相將一一浮現，惡勢力也展開鬥爭。



5.表在賢的真面目？老公殺害自己姊姊

全劇最狗血！絕對是表在賢（李相侖 飾演）的驚人反轉！一直都是聰明、正向、陽光、正義形象示人的表在賢，原來是個心思縝密又冷血的殺人犯，為了自己的事業與權利，不惜殺害和背叛身邊最親近的人。泰拉的「假身份」貌似也是表在賢一手精心策劃安排，超級反轉的形象完全出乎意料之外，知道在賢的真面目之後，連笑容都讓人狂起雞皮疙瘩呀！



6.海秀在全國直播公開「50號」的秘密

海秀發現殺害爸爸的50號殺手，原來就是自己最親近的朋友泰拉之後，開始一連串搜集證據和調查，但每當她往真相推進一步時，往往又會出現另一個事件把她推向深淵⋯⋯於是，海秀決定利用自己主播的身份，在全國人民的直播放送時，直接質問洪泰拉是否承認自己是「50號」？沒想到當天就傳出當年殺害總統候選人的朱姓男子自殺的新聞，這樣的巧合讓海秀相當難堪，工作也受到懲處。



7.泰拉的貼身保鑣竟然是「親弟弟」

在賢確定競選總統後，安排了一位保鑣貼身保護泰拉的人身安全，但沒想到對方竟是泰拉的親弟弟「105號」，當初發生意外時，泰拉的弟弟並沒有死亡，隱藏自己的身份再度回到姊姊身邊，弟弟是希望報復當初姊姊拋下自己嗎？在賢又是否知情呢？

每一集都會迎來角色和故事的反轉，不看到最後完全不知道結局！表在賢露出真面目，泰拉與成燦聯手，道振決定接手金鳥集團⋯⋯究竟接下來又會有什麼狗血反轉的劇情發生，一定要鎖定《潘朵拉：偽造的樂園》播出！

《潘朵拉：偽造的樂園》Disney+ 獨家播出，每周六日 21:40 上架新集數

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