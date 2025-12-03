奉太奎有自己的时尚态度！穿裙子证明「男生也可以」，原是教育儿子却变「教育记者」

《我家的熊孩子》最新一集EP.471，邀请到演出《The Penthouse》（上流战争）恶人组之一「李奎镇」闻名的奉太奎，他为宣传新电影而来，聊起自己生涯知名的「著裙装时尚」。

他的妻子是摄影师Hasisi Park，两人品味都非凡，而奉太奎最「破格」的打扮应是2020年出席《The Penthouse》发表会著裙装。谈起幕后故事，他说儿子时河（当时5岁）正值在同侪间对「男生」有刻板印象之时，自己为了给时河见识「男生也能留长发、男生也能穿裙子」，亲自上阵。



搞笑的是，他透露当天在男厕吓到不少人，正当大家好奇他如何上厕所时，他很坦然地说因为裙子比较长，觉得座式不方便，「反正我也是男的，就这样――」直接把裙子掀起来站著如厕！他这一掀吓到更多人了XD！



当年他穿著裙装可是造成非常大的回响，因有媒体称他「越线的时尚」，他亲自发文反驳：「我没有觉得越线，实际上非常舒适。如果之前就能穿该有多好？好在至少现在知道了裙子的实用性，而且做造型也非常帅。」当时他也提到自己是想让时河了解男生可以穿裙子，甚至认为学校制服应该可以让男女都自由选择穿裙子或裤子。奉太奎的发文引发网友热烈支持，Theqoo一篇文千则留言几乎都支持他，说越线的应该是记者。



*回顾报导：

‎〈男生可以穿裙子吗? 奉太奎穿百褶裙出席新剧发布会被评「越线的时尚」，IG PO文回应获赞！〉

回到节目《我家的熊孩子》，奉太奎亦分享和儿女相处趣事，说孩子们起初都不相信爸爸能上电视，认为上电视的人都要长得很帅。后来孩子们都懂爸爸是演员后，女儿上学时见到他来接，还会故意指著大喊「是奉太奎」、「这不是奉太奎吗，你怎么来了」，申东烨建议他：「那你也对她喊『这不是奉太奎的女儿吗？』」全场再爆笑出声。



以上，香港观众可至Viu收看完整节目内容。

