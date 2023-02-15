2023復仇狗血劇的全新五人幫！《潘朵拉：被操縱的樂園》團體海報「用奢華謊言打造出來的殘酷天堂」

雖然拿著香檳彷彿要慶祝一般，整體卻像是要參加喪禮般的各懷鬼胎，大家是不是也很期待這部劇呢？

《The Penthouse上流戰爭》系列金順玉編劇團隊的新人編劇玄智珉執筆的最新作品，tvN《潘朵拉：被操縱的樂園》即將在3月11日首播，官方也在今天率先公開了全新五人幫的團體海報，氣勢十足引發大眾好奇。



本劇講述了一名擁有令人稱羨生活的女子在恢復過往的記憶後，對隨意操縱自己命運的勢力展開報復懲罰的故事。



▼海報上寫著：「用奢華謊言打造出來的殘酷天堂」就此誕生！雖然大家拿著香檳彷彿要慶祝一般，但整體呈現上卻像是要參加喪禮般的各懷鬼胎。



▼最新預告：



【人物簡介】

▼李智雅飾演的「洪泰拉」，因丈夫競選總統而有望成為第一夫人，擁有財富、名聲、丈夫的愛和美麗的女兒，卻沒有過往的記憶。在找回記憶片段後，完美的人生出現了裂痕，生活也漸漸失去控制，最終為了復仇而展開生死搏鬥。



▼李相侖飾演被許多人看好是下屆總統候選人的「表在賢」，擁有剛毅果斷、洞察力出眾的天才開發者，卓越的領導能力再加上Sense滿分的性格，是MZ世代最崇拜的企業家，也是洪泰拉的丈夫。此外，他在「腦神經SMART PATCH」領域上獲得了大眾認可的新技術。



▼張熙軫飾演備受喜愛的知名主播「高海秀」，張道振的妻子。看似充滿自信、令人稱羨的她，卻有著無法癒合的過往傷口，始終擺脫不了”那天”噩夢的她，執著地追查著被隱瞞的真相。



▼朴基雄飾演充滿勝負欲又熱愛打賭的「張道振」，金湯匙出身，IT企業「Hatch」的經營代表，高海秀的丈夫。從大學時期開始，表在賢就不斷刺激著他的勝負欲並讓他嚐到首次失敗的苦澀，後來與表在賢成為摯友。



▼奉太奎飾演「Hatch」研究所的所長「具成燦」，擁有天賦且性格古怪，和在賢、道振從大學時期開始就是好友三劍客，瘋狂地執著於研究核心技術「SMART PATCH」。



tvN《潘朵拉：被操縱的樂園》將會在3月11日首播。



▼製作花絮＋台詞排練現場影片：



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