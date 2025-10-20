《鬼怪》恩卓和Sunny售後！金高銀作為嘉賓出演劉寅娜的電台，劇迷：「好期待這個組合」

哇～《鬼怪》的恩卓和Sunny合體啦！

劉寅娜的 YouTube 電台節目《You in Radio》（유인라디오）近日公開最新預告，由金高銀作為嘉賓出演！預告中，劉寅娜：「恩卓啊～」金高銀：「是命運嗎？現在撒嬌到了極致。」接著劉寅娜要她不要忍著，金高銀也開始撒嬌，並預告 《You in Radio》第二季即將到來 XD



金高銀和劉寅娜曾在2016年合作過人氣韓劇《鬼怪》，分別在劇中飾演鬼怪新娘、在炸雞店當兼職生的「池恩卓」和炸雞店老闆「Sunny」。時隔多年再次同框，也讓許多《鬼怪》的劇迷紛紛直呼：「天啊！兼職生和老闆的相遇」、「（第二季）第一位嘉賓竟然是高銀」、「恩卓和Sunny社長的相遇，期待第二季呢」、「啊～真的很想念兩人的默契」、「大發！竟然是2025年的恩卓和Sunny」、「非常期待這個組合」、「快邀請李棟旭」等等。



而金高銀作品也是一部接著一部！與全道嬿、朴海秀、陳善圭主演的《認罪之罪》（原名：自白的代價）講述被當作殺害丈夫嫌疑人的允秀和被稱為魔女的神秘人物慕恩，兩人一起捲入危險交易的故事，預計第四季在 Netflix 上線。



此外，《柔美的細胞小將3》近日拍攝完畢，平凡的上班族「柔美」有了作家的新夢想，經過努力後她成爲明星作家。雖然作爲能夠俘獲讀者芳心的浪漫小說作家，獲得巨大成功，但對「柔美」來說，最困難的是愛情，細胞們也像暫時休息一樣安靜，直到「申馴鹿」（金載原 飾）的登場...第三季預計在明年播出，兩人會有什麼樣的化學反應？也讓劇迷們都很期待！



