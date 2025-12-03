Netflix新剧《认罪之罪》影后全道嬿感叹：「与金高银时隔10年再度重逢，她成长得太多，我非常依赖她」

今天（3日）下午於首尔市龙山区 CGV 龙山 I'PARK MALL 举行的 Netflix 原创韩剧《认罪之罪》媒体试映会上，导演李正孝以及主演全道嬿、金高银、朴海秀等人出席，全道嬿也分享了与金高银重逢的感想。

全道嬿与金高银继2015年电影《侠女，剑之记忆》后，时隔10年再次相见，共同完成新作《认罪之罪》。当天全道嬿谈到与金高银的重逢表示：「虽然以作品来说是时隔10年再见，但期间我们也曾私下见过面，所以10年这段时间并没有太强烈的实感。不过在作品上确实很好奇。金高银真的成长非常非常多，相较之下我觉得自己的成长停住了。这次拍摄时，我非常依赖金高银。」



金高银则说：「我和前辈其实私下常常碰面。但能以作品在10年后再见面，真的很好。《侠女，剑之记忆》当时我光是做好自己的部分就很吃力了。我是后来才知道，当我独自拍摄时，前辈会打电话给导演，拜托他让我在体力或心理上不要太辛苦。在那时候我获得了很多单方面的帮助。这次拍《认罪之罪》时，从戏份比例上来说，我更有余裕。前辈辛苦很多。这次我希望能照顾前辈，也希望前辈能觉得我是值得依靠的。」



《认罪之罪》讲述被栽赃成杀害丈夫嫌疑人的允秀（全道嬿 饰），以及被称为「魔女」的神秘人物慕恩（金高银），在这两个充满秘密的人物之间所发生的故事，是一部悬疑惊悚剧，将於12月5日透过 Netflix 公开。



▼《认罪之罪》中字预告：



