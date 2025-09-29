《妳和其餘的一切》熱播！金高銀笑認讀本停不下來：第四集就急著追問下一集！為角色增重6kg

女演員金高銀接下Netflix新劇《妳和其餘的一切》，在首爾接受訪問時大方分享拍攝心情與角色心得。 她形容這部戲像一本小說，「就像讀到最後一頁才完整的感覺，演的時候也像一步一步小心往前走，像一個字一個字慢慢讀出來。 」

金高銀透露，自己原本只是隨意翻開劇本，沒想到讀到第四集後立刻打電話追問：「第五集呢？ 什麼時候出？ 」讓她決定接下角色。 她特別喜歡劇名，「剛聽到時以為是人名，但覺得很美、很適合。 」



戲裡要從20歲演到40歲，她為了表現差異，不僅刻意增重再減重，體重前後差了6kg，還在細節上下功夫。 「20歲初頭還有點高中生氣息，所以想臉頰肉多一點; 30歲就是職場最拼的時期，語氣、姿態都會變; 到40歲則更平靜沉穩，因為角色成了寫作者。 」



談到合作對象朴智賢（朴智炫）（飾 商燕），金高銀滿是讚美：「我本來就很喜歡她，她的角色情緒跨度很大，很重要。 她在現場甚至會送我暖內衣和毛靴，貼心到讓我心跳加速。」至於飾演「商賀」的金建宇，她笑說是後輩，「現實中非常溫柔穩重，就像戲裡那種安定型男人，很少見。 」



被問到印象最深的片段，金高銀提到40代「誾重」讀信的場景：「當時真的很難拍，觀眾也需要和我們一起承受。 導演最後把台詞幾乎刪光，只留下'我陪你去吧？ '和'嗯'。 我覺得正因為克制，才能感受到三十年的重量。 」

金高銀笑說，《妳和其餘的一切》上線后，許多前輩與業內人士都私下傳訊息支持，「有人還說兩天追完，怪我讓他們失眠。 」

