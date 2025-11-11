「魔女」金高銀短髮登場！全道嬿囚服現身，《認罪之罪》懸疑氛圍炸裂！網友：迫不及待開追

Netflix最新懸疑驚悚劇《認罪之罪》（曾譯名《自白的代價》、《자백의 대가》）近日公開三位主演的角色劇照，全道嬿、金高銀、朴海秀三人的演技火花讓粉絲期待值爆表！

《自白的代價》圍繞被誤認為殺害丈夫的「允秀」（全道嬿 飾）、被稱為「魔女」的神秘人物「慕恩」（金高銀 飾），以及追查兩人秘密的檢察官「白東勳」（朴海秀 飾）展開，劇照中濃厚的懸疑氛圍瞬間引爆討論。

全道嬿的劇照中，她身穿橘色囚服，面對鏡頭帶著驚恐表情，讓人忍不住猜想她是否真的是殺夫兇手。另一張劇照則呈現她事件發生後堅毅果決的神情，展現角色從困惑到決心的轉變，全道嬿細膩的演技令人期待她如何演繹這段情感起伏。



金高銀則以短髮造型驚艷登場，飾演神秘的慕恩。她被手銬帶走、面無表情、空洞的眼神，讓人好奇為何她被稱為「魔女」。即使犯下駭人事件，慕恩依舊毫無罪疚感，她與允秀之間以自白作為交易的劇情也引發觀眾高度好奇。



而朴海秀飾演的檢察官白東勳，則為追查兩人的秘密奔波調查。他在血跡斑斑的現場鏡頭中，眼神銳利、充滿執著，展現追尋真相的決心。朴海秀透過眼神與肢體細節，將角色緊張感與壓迫感表現得淋漓盡致。



三位實力派主演的角色劇照一公開，就讓粉絲大呼「懸疑感十足」、「演技陣容太強」，也讓人更加期待Netflix《自白的代價》究竟會帶來怎樣的心理對決與驚悚懸念。



