都敬秀弄丟友情手環，還沒有戴友情戒指！李光洙氣到大喊：你現在馬上滾出我的視線 XD

都敬秀（D.O.）弄丟手環也沒有戴戒指，李光洙一直碎念，這段怎麼這麼像情侶吵架 XD
在《豆豆笑笑》中，去墨西哥探訪的李光洙、金宇彬和都敬秀買了友情手環，但...2個小時後都敬秀就弄丟了，之後製作組偶然在路上撿到手環，把它交給金宇彬。三人一起吃拉麵的時候，金宇彬和李光洙偷偷把手環放在桌上，結果都敬秀看到直接丟一旁，讓金宇彬和李光洙超傻眼，後來都敬秀解釋以為那不是自己的。
金宇彬問：「你最後一次看到它是什麼時候？」都敬秀慌張到瞳孔顫抖說：「真的想不起來了。」金宇彬對李光洙說：「哥～我們回首爾後就結束吧！」李光洙：「不用回首爾，你現在馬上滾出我的視線，你沒救了！」
接著李光洙又問：「你的戒指去哪裡了？爲什麼把戒指摘下來？」都敬秀結結巴巴地說：「剛剛洗手的時候...」李光洙：「你有什麼心虛的事吧？爲什麼把戒指摘下來？那不是很珍貴嗎？難道我戴在手上是因為我是傻子嗎？」都敬秀急忙尋找戒指，還匆匆忙忙戴上手環。
（影片 7:24 處開始）
在《豆豆笑笑》裡吵吵鬧鬧，相反兩人在 Disney+《操控遊戲》中展現瘋狂的反派角色。都敬秀飾演雕刻家安耀翰，瘋狂的眼神中完全感覺不到人性；李光洙飾演國會議員兒子白道更，殺人後絲毫沒有負罪感，令人毛骨悚然！而《操控遊戲》目前已經公開到第8集，之後的劇情也讓人好奇呢！
