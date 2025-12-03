「奉皙」李正河確定在1月26日入伍！《MOVING 異能》第二季無法原班人馬回歸，讓劇迷感到惋惜！

「奉皙」李正河要入伍了！《MOVING 異能》第二季不能原班人馬回歸了嗎ㅠㅠㅠㅠ

今日（3日）經紀公司 Namoo Actors 表示：「李正河報名海軍陸戰隊，最近收到合格通知，將於明年1月26日進入海軍陸戰隊教育訓練團，履行國防義務。」接著表示：「入伍當天是多數軍隊官兵及家屬一起參加的場合，不會舉行其他正式活動，希望大家多多諒解。



經紀公司最後補充：「非常感謝大家對李正河一如既往的愛，直到他結束誠實的服役，以更加成長的面貌回歸的那一天爲止，希望大家給予溫暖的支持。」

以網路電視劇《心動注意》出道的李正河，陸續出演過《新入史官丘海昤》、《Run On》、《無法抗拒的他》等多部作品。2023年在《MOVING 異能》中飾演「金奉皙」一角，因為無法自由控制超能力而故意增肥、揹著沙袋和啞鈴生活等獨特的角色和特有的可愛外貌，給觀眾留下深刻的印象。《MOVING 異能》憑藉火熱的人氣確定第二季的製作，但李正河因爲入伍沒能一起出演，加上他在劇中佔據很大的比重，因此也讓劇迷們感到遺憾。



而李正河目前在《UDT：我們社區特攻隊》中飾演迫擊炮兵出身的精英工科生朴正煥。之前的作品中大多飾演純真善良性格的他，通過這部作品展現理性冷靜的面貌。



