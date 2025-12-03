BTS Jimin×柾國的極限友情之旅終於回來了！《Are you Sure?!》第二季今日上線【三大亮點】一次看

Disney+ 《Are you Sure?!》第二季第1～2集終於在今天公開，ARMY們真的久等啦～！影片中兩人的滿滿笑聲與崩潰＆浪漫＆療癒氛圍，將為大家的冬季帶來最幸福的時光。

【#觀看重點 1. 一只20吋行李箱＋遊戲任務打造的無法預測刺激旅行！】

自12月3日（三）起於Disney+ 獨家公開的《Are you Sure?!》第二季，以極簡旅行概念和多樣的遊戲任務預告一場無法預測、充滿愉快趣味的友情之旅。第1～2集中呈現首次接觸到「要以最少行李與樸素經費出發旅行」設定的Jimin與柾國的慌張反應，從一開始就引發笑聲。



尤其是突然收到「只能用一個20吋行李箱」的任務時，Jimin以「這就是叫我不要帶東西嘛」表現出荒唐無語，柾國則露出「有點快要崩潰了？」的驚訝表情，增添愉快笑點。另外，在製作組的各種遊戲任務中，因勝敗而變化的兩人的真實反應，也將為觀眾帶來多彩樂趣。



【#觀看重點 2. 在瑞士與越南峴港展開的療癒與活動時間！】

第二季另一個觀看亮點，是充滿Jimin與柾國悠閒療癒與活力能量的瞬間。從瑞士美麗自然中展開的充滿感性片刻，到在越南峴港熱情活力中享受的各種活動，兩人將盡情享受截然不同魅力的旅行地，打造真正的青春一頁。



尤其是首兩集就可以看到兩人在翡翠色湖水上划立槳板、游泳並綻放燦爛微笑的模樣，預計將把沉浸於旅行的浪漫氛圍推向最高潮。再加上兩人一起行動後胃口大開，以對美食和餐廳真心投入的模樣，展現與眾不同的「吃貨默契」。



【#觀看重點 3. 若即若離、相似卻又不同的Jimin與柾國「真朋友化學反應」！】

《Are you Sure?!》第二季最受期待的觀看亮點，就是Jimin與柾國不變的「真朋友友情」化學反應。作為第二次友情旅行，更加自在而深厚的兩人關係會自然展現在多樣的故事中，預計將把幸福與樂趣翻倍提升。



旅行中展開的多樣遊戲任務，也讓兩人的愉快默契更加閃耀。對於Jimin說「我真的很不擅長這個喔？」柾國則接話：「我也不擅長啊？」在這之後不出所料地啟動勝負欲與可愛的鬥嘴互動，完整呈現兩人長久累積的親密感。這樣的模樣也將為觀眾帶來滿滿笑容與特別的樂趣。



收錄 BTS 防彈少年團 Jimin 和柾國無法預測友情旅行的Disney+原創系列節目《Are you Sure?!》第二季於今日12月3日（三）公開第1～2集，之後每週三公開2集，本季共8集內容。



