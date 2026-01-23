《MOVING 異能》第二季震撼回歸！李正河入伍「奉皙」換人演，盧允瑞、廉晶雅加盟新角色，神劇班底再集結

Disney+ 史上最賣座的韓國原創影集《MOVING 異能》正式開啟第二季製作！該劇被譽為「韓式英雄片新地標」，在第一季創下驚人的全球收視紀錄、獲獎無數，續作的一舉一動都牽動著影迷的心。 第二季不僅迎來全新卡司，執導團隊也大換血，預示著格局將全面升級。

■ 「金奉皙」換人演？ 男主角李正河因兵役退出

第二季最令劇迷震驚的消息，莫過於飾演超能力高中生「金奉皙」的演員李正河，因將於 26 日入伍海軍陸戰隊，確定缺席續集。 「奉皙」繼承了父母雙方的超能力，個性卻溫暖體貼，被觀眾譽為「療愈少年」，是故事的核心人物，李正河的詮釋也深受觀眾喜愛。劇組目前正緊鑼密鼓研議接替人選，很多網友遺憾表示「難以想象其他面孔的奉皙」。



所幸，第一季的靈魂人物柳承龍、韓孝周、趙寅成、車太鉉、柳承範等實力派「父母輩」異能者，預計將全數回歸，繼續守護跨越世代的家族祕密。



■ 新血注入：新生代女神盧允瑞、影后廉晶雅有望加盟

演員盧允瑞的經紀公司證實已收到出演提案，飾演第一季未曾出現的新角色，目前正在研議中。 鑑於同公司前輩高胤禎（高允貞）曾擔任一季女主角「張喜秀」，粉絲們紛紛猜測後輩盧允瑞是否會出演第二季的女主角。

另據報道，演技派影后廉晶雅也在受邀名單中。 據悉，劇組目前同步物色外國演員，一旦選角確定將陸續開拍。



■ 導演換人：《屍戰朝鮮》金成勳接手執導

第二季的幕後團隊同樣迎來重量級變動。 首季導演朴仁濟卸任，改由憑藉 Netflix《屍戰朝鮮》系列享譽國際的金成勳導演接掌大勺; 劇本則繼續由靈魂人物——原著作家姜草親自操刀，確保原汁原味的敘事張力。



■ 延續最終回懸念：黃衣俠與隱藏反派

第一季以國情院黑色要員出身的超能力者與北韓異能者的最終對決落幕，旌元高中三人組金奉皙（李正河）、張喜秀（高允貞）、李強勳（金度勳）已畢業，金奉皙化身為穿著黃色雨衣的「黃衣俠」守護市民，李強勳進入國情院，而金斗植（趙寅成）重回家人懷抱。 接替閔容俊（文盛瑾）的反派馬相久（朴丙垠）與偽裝成學生的申惠媛（沈達琪）身分曝光，都為第二季埋下伏筆。



■ 從製作困境到金獎肯定

超能力動作英雄片《MOVING 異能》改編自姜草作家的同名網漫，講述隱藏超能力生活的孩子們，與懷抱痛苦過去祕密的父母們，跨越時代與世代共同對抗巨大危機的故事。 該劇不僅是OTT平台全球收視率最高的韓國在地內容，更橫掃亞洲內容大獎、大鐘獎、百想藝術大賞及青龍系列大獎等多項大滿貫肯定，獲得各國觀眾一致好評。

回顧第一季，《MOVING 異能》的誕生充滿挑戰。 2020 年宣布選角後，光是等待開拍就花了一年，後製工作更耗時兩年。 歷經 JTBC 撤資、製作期延宕與導演換人，最終在總預算飆升至 650 億韓元的情況下，憑藉過人質感席捲全球。 第二季能否再創巔峰，受到業界高度關注。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞