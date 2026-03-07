退出 2PM 16年後談心境！朴載範坦言：「比起不安，更對失望的人感到抱歉」韓網至今仍不解退團原因

近日，YouTube 頻道 Eyesmag 上傳標題為「改變朴載範人生的歌曲」的新影片。節目以訪談形式進行，朴載範（Jay Park）在過程中分享許多過去的故事。

當天被問到「當時結束偶像活動回到美國，之後又重新開始活動，應該會很不安吧？」時，朴載範坦言：「其實並沒有不安，只是覺得很抱歉、很對不起。」

他回憶當時的心情說：「無論如何，我確實讓很多人感到失望，也帶來了一些困擾。但我真的沒有感到不安。我本來就是順其自然生活的人，會接受事情的發展，在當下盡力做到最好，所以並不會特別焦慮。」



朴載範也透露，離開 2PM 後，是透過翻唱 Usher（亞瑟小子）的歌曲重新找到活動契機。他表示：「當時 YouTube 正在快速崛起，亞裔美國人之間也很流行上傳翻唱影片。」並笑說：「我也想多讓大家看到自己的音樂喜好，所以用粉絲送的 MacBook 拍攝翻唱影片上傳。」他進一步回憶：「影片一天就突破 300 萬觀看，大概上傳了七支左右吧。之後開始收到各種合作邀約，也成為我能再次展開活動的重要契機。」



回顧過去，朴載範在2009年以 2PM 成員身分活動時，因過去在美國社群媒體上留下的文章被指涉及貶低韓國而引發爭議，最終退出團體並回到美國。不過之後他憑藉音樂實力重新站穩腳步，如今不僅持續以歌手身分活躍，也同時以製作人與公司代表 MORE VISION 的身分展開多方面活動。

影片公開後，也立即在韓網掀起熱烈討論，韓網友：「但是現在還不知道（退團）原因吧？ 一夜之間說要退團，真的亂套了」、「朴軫永說不是非法的理由，所以粉絲們一直追問理由到底是什麼，最後誰也沒有說理由」、「剩下的成員們公開指責朴載範是傳奇」、「到現在還不理解JYP」、「慶幸他自己一個人很成功」、「當時朴載範不是最愛的人，在座談會之後也脫粉了2PM...說實話朴軫永本來應該站在前面，但是讓孩子們當盾牌」、「當年的座談會令人毛骨悚然」、「就是JYP搞笑，都說要看人性，但對酒駕校暴閉口不談」、「酒後駕駛的 Nichkhun 和 Jun. K 還是 JYP，2PM 真是搞笑」、「通過座談會脫飯，至今只爲朴載範加油」等，引發多方討論。



