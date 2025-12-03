「奉皙」李正河确定在1月26日入伍！《MOVING 异能》第二季无法原班人马回归，让剧迷感到惋惜！

「奉皙」李正河要入伍了！《MOVING 异能》第二季不能原班人马回归了吗ㅠㅠㅠㅠ

今日（3日）经纪公司 Namoo Actors 表示：「李正河报名海军陆战队，最近收到合格通知，将於明年1月26日进入海军陆战队教育训练团，履行国防义务。」接著表示：「入伍当天是多数军队官兵及家属一起参加的场合，不会举行其他正式活动，希望大家多多谅解。



经纪公司最后补充：「非常感谢大家对李正河一如既往的爱，直到他结束诚实的服役，以更加成长的面貌回归的那一天爲止，希望大家给予温暖的支持。」

以网路电视剧《心动注意》出道的李正河，陆续出演过《新入史官丘海昤》、《Run On》、《无法抗拒的他》等多部作品。2023年在《MOVING 异能》中饰演「金奉皙」一角，因为无法自由控制超能力而故意增肥、背著沙袋和哑铃生活等独特的角色和特有的可爱外貌，给观众留下深刻的印象。《MOVING 异能》凭藉火热的人气确定第二季的制作，但李正河因爲入伍没能一起出演，加上他在剧中占据很大的比重，因此也让剧迷们感到遗憾。



而李正河目前在《UDT：我们社区特攻队》中饰演迫击炮兵出身的精英工科生朴正焕。之前的作品中大多饰演纯真善良性格的他，通过这部作品展现理性冷静的面貌。



