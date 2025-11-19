BTS柾國一年遭三度「私生闖宅」！日本女遊客試圖突破門鎖，警方急調查

人氣男團BTS防彈少年團成員柾國的私生活再度受到侵擾。 據韓媒，一名50多歲日本籍女遊客於12至14日間，多次前往柾國位於首爾龍山的住所，連續按壓門鎖密碼和門鈴、企圖闖入，引發警方高度關注。

首爾龍山警察署19日證實，已就該名日本女子涉嫌「住宅侵入未遂」展開立案前調查。 警方表示，14日接獲「有人反覆按壓玄關密碼裝置」的報案後，隨即在現場掌握女子身分，但她是否已返回日本，仍有待釐清。 警方將先透過被害人（柾國）調查，確認詳細事發經過。



令人震驚的是，柾國住所遭闖入的事件幾乎兩個月就發生一次。 6月一名30多歲中國籍女子深夜多次輸入玄關密碼，被警方逮捕，後以住宅侵入未遂被移送檢方，最終因犯罪未遂且已離境而獲「暫起訴」處分。 8月底，一名 40多歲韓國籍女子尾隨車輛闖入柾國自宅地下停車場，被保全發現報警後。 女子被捕時甚至胡言亂語稱「這是朋友家」。

柾國本人在9月直播時提及8月的闖入事件，透露了私生造成的心理壓力，語帶無奈地警告：「請不要再來了。 如果不想去警局，就不要闖進來。」所屬社BigHit Music也表示，公司一直實施嚴格的藝人保護措施，未來也會更積極採取法律行動，絕不姑息非法行為。



然而警告似乎未獲成效，騷擾事件持續上演。 粉絲和社會大眾對於私生糾纏感到強烈憤怒，指出跟蹤騷擾屬於犯罪行為，必須嚴厲懲罰。

