現場嚇壞！金洙容片場「倒地無心跳」，金淑×林炯俊輪流搶命，「黃金8分鐘」硬把他救回來

韓國演藝圈傳出驚險意外！資深喜劇演員金洙容在拍攝YouTube節目時突然失去意識倒地，幾乎心臟停止。 所幸在現場的 金淑、演員林炯俊及金淑的經紀人 及時進行急救，最終成功把他從鬼門關前拉回來。

根據金洙容所屬社12月1日透露，當天在京畿加平錄製《金淑 TV》內容前，金洙容突然「呃」的一聲便重重倒下。 林炯俊第一時間衝上前判斷是緊急狀況，與金淑的經紀人輪流進行 CPR（心肺復甦術），金淑則立刻撥打 119，同時協助保持呼吸道暢通，緊緊守住黃金時間。



林炯俊接受採訪時仍心有餘悸，他說當時金洙容「幾乎是無心跳狀態」，「我們真的以為他當場走了」。 救護人員趕到后連續施行多次電擊與搶救注射，情況依舊不樂觀，連醫護人員都不斷重複電擊刺激心臟。 據悉金洙容在送往醫院的救護車上仍未恢復意識，氣氛一度凝重到所有人幾乎快崩潰。 金淑一路哭著祈禱：「拜託他一定要醒過來......」直到抵達醫院前約5分鐘，金洙容奇跡般恢復意識，全場鬆了一大口氣。



林炯俊回憶：「真的像奇迹一樣，他突然醒了。 我們只剩感謝。 」他也強調功勞在專業的急救人員，「他們一次都沒放棄，是真正救命的人。 」金洙容在昏倒前就出現不適跡象，當時一度因為胸悶前往附近診所做了簡單檢查后就匆匆回到片場，沒想到幾分鐘後便倒地。



林炯俊也透露自己曾罹患變異型心絞痛，因此對心臟異常特別敏感，「因為有過類似的痛，我才更快意識到不對勁」。 他坦言事發後好幾天仍驚魂未定，「要是金洙容在開車途中發作，後果根本無法想像...... 反而是在我們面前倒下是幸運中的不幸。 」

如今金洙容已脫離危險，眾人也希望他今後務必把健康放在第一位。

