BTS柾國深夜直播又上菜！自創「海膽醬油義麵」，640萬人瘋看口水流滿地

天團BTS（防彈少年團）成員柾國再度展現「料理男神」的一面！

前幾天，柾國透過粉絲平台Weverse開了突擊個人直播，一邊聊天一邊實況煮飯，還公開全新自創料理。 直播瞬間吸引高達 640萬人收看，可見人氣有多驚人。

柾國一開場就在家中廚房笑說：「肚子餓了，所以開個直播。」接著拿起磨刀器，認真磨了好一陣子，讓粉絲直呼「預感要做大事了！」果然，他宣布要挑戰「今天也做個新的義麵」，正式進入大廚模式。



這次的主角是他自創的——「海膽醬油奶油蝦義大利麵」。 他先把10瓣蒜頭切成薄片，把蔥綠、蔥白分開處理，用蔥白做「蔥油底」。 接著開始處理「大王蝦」，一邊剝殼一邊感嘆「顏色好漂亮」，完全沉浸在廚師世界。柾國先用橄欖油把蔥白和蝦頭爆香，再加入蒜片、辣椒、黑胡椒拌炒，隔著螢幕都覺得香氣撲鼻。 之後倒入水、海膽醬油、生奶油、黃油、糖，調出獨門鮮味醬汁。 麵條選用扁麵，拌炒後再刨上一層厚厚的起司。 他邊試味邊點頭：「好吃，超級好吃！」滿意到不行。



成品端上桌後，柾國用蔥花跟起司做點綴，開心讚嘆：「味道完美，這道端出去賣都可以！」甚至語出驚人：「想做一個世界上不存在的義大利麵。」還順勢預告下次可能挑戰 「味噌咖哩麵」，讓粉絲期待爆棚。



柾國的「料理直播」不只美味指數破表，他邊煮邊展現自然可愛的肢體反應、表情管理也從未失手，讓粉絲全程尖叫。 其實他早已是ARMY中公認的「韓流料理家」，先前做過 「火熊拌麵（火雞面+浣熊泡麵）」、「松露奶油義麵」、「紫蘇油涼麵」、「泡麵粥」 等等，每次都造成話題，廚藝內容根本拍一部節目都沒問題。



정국의 성게알 파스타 레시피



1. 마늘 10개 중 7-8개 편 썰고, 나머지는 으깬다.

2. 족파를 “춉춉춉옵” 썬다

3. 새우 3마리 머리와 몸통을 분리하고 몸통 껍질을 깐다

4. 새우 몸통을 작게 썬다

5. 올리브유에 쪽파와 새우머리로 기름을 낸다 (파기름을 낸 후 건지기)

6. 물에 소금을 넣고 끓인다… https://t.co/wjHEM77mDf pic.twitter.com/wmMzLqkxao — 파이.97 (@euphoria_pie) November 24, 2025

