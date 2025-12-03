BTS Jimin×柾国的极限友情之旅终於回来了！《Are you Sure?!》第二季今日上线【三大亮点】一次看

Disney+ 《Are you Sure?!》第二季第1～2集终於在今天公开，ARMY们真的久等啦～！影片中两人的满满笑声与崩溃＆浪漫＆疗愈氛围，将为大家的冬季带来最幸福的时光。

【#观看重点 1. 一只20寸行李箱＋游戏任务打造的无法预测刺激旅行！】

自12月3日（三）起於Disney+ 独家公开的《Are you Sure?!》第二季，以极简旅行概念和多样的游戏任务预告一场无法预测、充满愉快趣味的友情之旅。第1～2集中呈现首次接触到「要以最少行李与朴素经费出发旅行」设定的Jimin与柾国的慌张反应，从一开始就引发笑声。



尤其是突然收到「只能用一个20寸行李箱」的任务时，Jimin以「这就是叫我不要带东西嘛」表现出荒唐无语，柾国则露出「有点快要崩溃了？」的惊讶表情，增添愉快笑点。另外，在制作组的各种游戏任务中，因胜败而变化的两人的真实反应，也将为观众带来多彩乐趣。



【#观看重点 2. 在瑞士与越南岘港展开的疗愈与活动时间！】

第二季另一个观看亮点，是充满Jimin与柾国悠闲疗愈与活力能量的瞬间。从瑞士美丽自然中展开的充满感性片刻，到在越南岘港热情活力中享受的各种活动，两人将尽情享受截然不同魅力的旅行地，打造真正的青春一页。



尤其是首两集就可以看到两人在翡翠色湖水上划立桨板、游泳并绽放灿烂微笑的模样，预计将把沉浸於旅行的浪漫氛围推向最高潮。再加上两人一起行动后胃口大开，以对美食和餐厅真心投入的模样，展现与众不同的「吃货默契」。



【#观看重点 3. 若即若离、相似却又不同的Jimin与柾国「真朋友化学反应」！】

《Are you Sure?!》第二季最受期待的观看亮点，就是Jimin与柾国不变的「真朋友友情」化学反应。作为第二次友情旅行，更加自在而深厚的两人关系会自然展现在多样的故事中，预计将把幸福与乐趣翻倍提升。



旅行中展开的多样游戏任务，也让两人的愉快默契更加闪耀。对於Jimin说「我真的很不擅长这个喔？」柾国则接话：「我也不擅长啊？」在这之后不出所料地启动胜负欲与可爱的斗嘴互动，完整呈现两人长久累积的亲密感。这样的模样也将为观众带来满满笑容与特别的乐趣。



收录 BTS 防弹少年团 Jimin 和柾国无法预测友情旅行的Disney+原创系列节目《Are you Sure?!》第二季於今日12月3日（三）公开第1～2集，之后每周三公开2集，本季共8集内容。



