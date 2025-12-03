《背著善宰跑》「太成」宋健僖1日入伍：我也會以更好的狀態回來

熱播韓劇《背著善宰跑》的男二「金泰成」宋健僖（宋建熙）1日宣布入伍，正式以陸軍現役身分履行國防義務，消息曝光也讓不少劇迷大呼不捨。

宋健僖透過所屬經紀公司 JQ Entertainment 的官方 SNS 發文向粉絲報平安，表示：「突然的消息應該嚇到大家了，雖然有些晚，但還是想向大家正式打聲招呼。」他坦言原本應該更早完成兵役，卻一路拖到快30歲才入伍，「開始做最後的準備後，很多感觸一下子湧上來。」



面對一路支持他的粉絲「注意事項」（粉絲名，「健僖」和「注意」韓文中發音相同），宋健僖也誠懇表達感謝：「剛開始工作的時候說過，想把青澀的20代模樣留給大家，這個約定我有做到。 9年來一直在我身邊應援的『注意事項』，真的非常感謝。」他也加碼吐露心意：「要用什麼方式才能讓你們完全感受到我的心意，其實我很不確定。 但我會把說不完的感情都按在這裡。 雖然要暫時離開，但請你們一定要健康，我也會以更好的狀態回來。」



宋健僖進入陸軍新兵訓練所接受為期5週的基礎訓練，預計2027年5月退伍。 粉絲們也紛紛留言替他加油，期待他以更成熟的姿態華麗回歸。

