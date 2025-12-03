《背著善宰跑》「太成」宋健僖1日入伍：我也会以更好的状态回来

热播韩剧《背著善宰跑》的男二「金泰成」宋健僖（宋建熙）1日宣布入伍，正式以陆军现役身分履行国防义务，消息曝光也让不少剧迷大呼不舍。

宋健僖透过所属经纪公司 JQ Entertainment 的官方 SNS 发文向粉丝报平安，表示：「突然的消息应该吓到大家了，虽然有些晚，但还是想向大家正式打声招呼。」他坦言原本应该更早完成兵役，却一路拖到快30岁才入伍，「开始做最后的准备后，很多感触一下子涌上来。」



面对一路支持他的粉丝「注意事项」（粉丝名，「健僖」和「注意」韩文中发音相同），宋健僖也诚恳表达感谢：「刚开始工作的时候说过，想把青涩的20代模样留给大家，这个约定我有做到。 9年来一直在我身边应援的『注意事项』，真的非常感谢。」他也加码吐露心意：「要用什么方式才能让你们完全感受到我的心意，其实我很不确定。 但我会把说不完的感情都按在这里。 虽然要暂时离开，但请你们一定要健康，我也会以更好的状态回来。」



宋健僖进入陆军新兵训练所接受为期5周的基础训练，预计2027年5月退伍。 粉丝们也纷纷留言替他加油，期待他以更成熟的姿态华丽回归。

