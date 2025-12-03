《客家廚房2》本週日首播！加入《黑白大廚》趙序衡、少女時代孝淵、陳庭妮等，韓國也看得到！

由Super Junior利特領軍的台韓合作節目《廚師的迫降：客家廚房》，第二季本週就要和觀眾見面，除了陣容擴大之外，能見的平台也更多了，韓國也看得到！

從介紹及預告片可見，《廚師的迫降：客家廚房》第二季改從韓國首爾開張，除了原班底Super Junior利特、温昇豪、李元日主廚及江宏傑之外，加入了少女時代孝淵、《火神的眼淚》演員陳庭妮、《黑白大廚》趙序衡主廚、百萬YouTuber喜飯，更多了競爭環節！



播出平台亦增加，除了客家電視台外，還有LINE TV、中天綜合台、三立台灣台、三立綜合台，韓國TVING也看得到！而第一季在播出前推出快閃店，第二季則推出貨櫃特展，即日12月3日起到12月10日為止，地點位於新光人壽站前摩天大樓一樓廣場（新光三越台北站前店）。



開播記者會亦於今日舉行，官方已保證「全員到齊」，意指利特、孝淵、趙序衡主廚及喜飯都會特地飛來台，忠實觀眾可別錯過記者會直播了，主持群還會快閃現身特展！相關消息都以官方宣布為主。



《廚師的迫降：客家廚房2》就在本週日12月7日晚間8點於客家電視台首播！

