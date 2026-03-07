柳演錫想在40歲結婚！登《熊孩子》否認不婚主義，暖心預約當「女兒奴」：想幫她編頭髮

南韓演藝圈公認的「浪漫天菜」 柳演錫 公開了成家意願！在即將於明日播出的 SBS 綜藝《我家的熊孩子》中，柳演錫作為特別 MC 驚喜現身，不僅讓現場「母仇者聯盟」的媽媽們集體陷入瘋狂，更首度鬆口談及婚事，預告未來將會是一名不折不扣的「女兒傻瓜」！

義氣男神履行公約！申東燁「震撼提案」全場騷動

柳演錫此次現身並非偶然，而是為了履行他在「2024 SBS 演藝大賞」許下的收視承諾。 當時他豪氣放話：若主持的《只要有空，》收視破 5%，就會出演獲得「最高收視率節目獎」的《熊孩子》！如今男神準時報到，信守承諾的舉動贏得全場掌聲。

現場MC申東燁 當然不會輕易放過他，針對柳演錫即將上檔的新劇《神與律師事務所》，當眾提出若收視率破 10%，就請柳演錫做「那件事」。 柳演錫現場爽快點頭，引發棚內一陣騷動，令人好奇這份神祕公約的內容。



柳演錫深情開撩「姐姐」 媽媽們臉紅遮眼

當天，柳演錫在現場大方加碼重現了電視劇中的名場面，不僅讓媽媽們，連 MC 申東燁與徐章焄也感到臉紅心跳。 他對著媽媽們深情唸出《現在撥打的電話》中的名台詞：「告訴我，能夠不愛姐姐的方法。」磁性嗓音讓全場瞬間融化，媽媽們更是集體「少女心噴發」害羞遮臉~

隨後話題轉向曾引發熱議的台詞「妳要自己脫，還是我幫妳脫？」，「19 禁談話大師」申東燁更當場發揮惡搞本能，以個人風格重新詮釋，瞬間讓現場笑聲不斷 XD



AI 女兒萌翻天！柳演錫父愛爆發：我不是不婚主義者

最讓粉絲關心的莫過於男神的感情世界。 柳演錫在節目中坦承：「我並非不婚主義者，希望能在 40 幾歲時結婚。」平時就以疼愛童星聞名的他透露，看著孩子時眼神都會變得很不一樣：「如果有了女兒，很想幫她編頭髮。」節目組更現場公開 AI 預測的「柳演錫女兒模樣」，讓他看到移不開眼，不斷驚呼「太可愛了」，流露出準「女兒傻瓜」的氣息。



這場集心動、爆笑與父愛於一身的精彩內容，將在 8 日晚間 9 點 SBS 《我家的熊孩子》正式揭曉！

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞