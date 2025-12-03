新電視劇《公益律師》即將首播～愛情長跑14年的鄭敬淏＋秀英也再度被催婚！

11月2日下午，透過TVING、Naver TV舉辦線上製作發表會的tvN最新金土電視劇《公益律師》，由鄭敬淏、蘇珠妍、李裕英主演，今日主要演員們以及PD團隊也都一同出席製作發表會。
《公益律師》劇情描述原本執著於如何出人頭地的一位法官，在無意間成為了公設辯護人，而身處於超大型律師事務所的小小角落，零收入額的公益組所發生了一連串橫衝直撞的故事。作家則來自從執筆電視劇《漢摩拉比小姐》《惡魔法官》法官出身的文有錫作家，導演則是製作過《雲畫的月光》及《梨泰院Class》的金成允PD。
當日鄭敬淏還說自己與劇中需要帶領著公益律師團位的姜大衛比起來，並沒有角色中所擁有的領導能力，不過蘇珠妍卻補充說，鄭敬淏內心溫暖，在現場更能親切地喊出每一位工作人員的名字，是與角色中最不同的地方，充滿正能量。如果蘇珠妍在辯論場面感到吃力或是太累的時候，鄭敬淏也會遞上熱茶，給予照顧。
在發表會上每位演員們也相互稱讚著彼此，導演金成允PD更是稱呼鄭敬淏所飾演的姜大衛為「甲」大衛（韓文中的優秀之意），每個時刻都令人受到感動，並且稱鄭敬淏是能夠救活對手的演員，能夠讓對方的演技與角色表現得更加突出，營造出團隊超棒的氛圍。
平時相當低調的鄭敬淏，還被要求像劇中的姜大衛一樣，引起一點話題討論吧！他表示，不管再怎麼思考，還是想不出有什麼話題，相當小心翼翼地回答了這個問題。不過導演金成允PD單刀直入，對於已經公開愛情長跑14年的鄭敬淏以及少女時代成員秀英，導演直接要求「請告訴我婚禮的日期吧！」讓鄭敬淏嚇了一大跳，隨後趕緊慌張地否認「沒這回事」，引發大笑。
《公益律師》將於12月6日晚間首播。
