[好片推薦] 最不像黑幫的黑幫電影！《誰想當老大》演技派演員們用身體搞笑！趙宇鎮、鄭敬淏、朴智煥缺一不可

即將在本週五正式在台上映的韓國電影《誰想當老大》由趙宇鎮、鄭敬淏、朴智煥主演，劇情描述黑幫老大（李星民飾）因故驟逝後需要一位強力接班人，但大家卻因各種原因而不願意或無法成為老大，最終更發現了組織內的秘密，整部作品節奏明快更頻頻令人大笑出聲，是舒壓好選擇。

就像片中朴智煥所說的一樣，所有流氓都有一個共同的目標，就是成為老大。不過這個幫派中的三人，感情好到只要任何一人有狀況，大家都會自動聚集為一體，並且也認知唯有團結才會無堅不摧。當然老大對於他們三位的實力都相當認可，並表示接班人一定要從三人當中選出，這令組織中與老大同輩的元老階層們開始物色，但是這三人卻各自擁有夢想，也不想傷感情，所以不一定想爭取老大這個位置。



故事的篇幅以運營一家中式餐館的純泰（趙宇鎮飾）為主軸，他總是希望所有弟兄都有飯吃，事業蒸蒸日上也吸引了想開連鎖加盟的業者前來，他希望能以美食征戰全國。雖然他是呼聲最高的接班人，但他卻因為要開連鎖店必須身家清白、加上女兒認為黑道爸爸很丟臉等等的理由，而希望所有弟兄們轉而支持比較想當老大的板虎（朴智煥飾），另一位則是對組織貢獻度高並且有嫡系協親的強表（鄭敬淏飾），他曾為組織殺人而入獄，但出獄後的他卻愛上了探戈。



純泰和強表都使出渾身解數，希望讓最有意願成為領導的板虎順利成為下一任老大，但沒想到在他順利上位後，情況似乎變得更加複雜。緊張的過程中，不斷出現令人意外的笑點，不須刻意搞笑，可說是所有演員們天生自帶喜感，逗得全場觀眾們笑聲此起彼落，可說是近期的舒壓好作品。《誰想當老大》將於11月21日本週五在台歡樂上映！



