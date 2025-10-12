tvN下半年強檔齊發！《颱風商社》、《討厭的愛情》新劇＋《豆豆笑笑》、《帶輪子的家》多元綜藝來襲

tvN交出亮眼成績單，新作陣容也備受期待。 《暴君的廚師》與《新社長計劃》相繼刷新今年收視新紀錄，不僅橫掃內容趨勢，更以高話題性收穫國內外觀眾的心。 tvN表明將把這股熱度延續到下半年。

今年第四季，tvN準備了包括《颱風商社》、《討厭的愛情》兩部新劇，以及綜藝《帶輪子的家》、《I Am Boxer》、《Perfect Glow》等多元新作。 以「感多活（感性+多元化+有活力）」自居的tvN將在2025年下半年繼續展現其獨特的製作實力。

接下來，tvN將推出多部備受矚目的新劇。

《颱風商社》（10月11日首播）：由李俊昊、金敏荷主演，以1997年IMF金融危機為背景，講述一位小職員意外成為貿易公司社長的成長奮鬥記。 由李娜靜、金東輝執導，張鉉編劇。



《討厭的愛情》（11月首播）：由李政宰、 林知衍（林智妍）主演，描繪失去初心的國民演員與落魄菁英記者，在彼此衝突中逐漸成長的故事。 由《好夥伴》導演金伽藍與《車貞淑醫生》編劇鄭汝朗攜手打造。



《為了公益》（《Pro Bono》）：由鄭敬淏、蘇珠妍主演，一名追求升遷的功利法官，意外成為公益律師，與同伴攜手展開痛快的法庭反擊戰。



綜藝節目方面，tvN也推出一系列強檔：

《金昌旭Show 4》：將於10月迎來第四季，延續「衝突化解演講秀」的定位。



《帶輪子的家：北海道篇》（10月12日首播）：由成東鎰、金熙元帶隊，新成員張娜拉加入，一起展開海外公路旅行。



《豆豆笑笑》（《種瓜得瓜》）衍生版（10月17日首播）：李光洙、金宇彬、都敬秀三人將飛往墨西哥，展開全新冒險。



《第六感：City Tour 2》（10月30日首播）：劉在錫、高庚杓、Mimi回歸，池錫辰新加入，延續無害又爆笑的化學反應。



《Perfect Glow》（11月8日首播）：由羅美蘭、朴敏英領軍，與韓國頂尖髮型與彩妝專家們（Leo J、Pony）在紐約曼哈頓開設K-Beauty美妝店，展現韓流美妝的全球影響力。



《I Am Boxer》：由馬東石主持的超大型拳擊生存節目，製作陣容包括《體能之巔：百人大挑戰》班底，承諾帶來電影級震撼。

新綜藝（企劃中，未定名）：秋成勳、鄭大世、白虎等人也將攜手出演全新節目。

如此多元的劇集與綜藝，展現了tvN鮮明的創作方向。 官方表示，目標是透過持續引領趨勢、創造話題作品，來鞏固tvN在韓國娛樂產業的「大勢」地位。

CJ ENM頻道事業部長梁時權表示：「最開心與感謝的，是觀眾對tvN戲劇與綜藝的熱愛。 上半年我們展現了不同凡響的2025年，下半年將繼續鞏固tvN的聲勢，以滿滿的樂趣陪伴大家，請大家拭目以待。」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞