IVE 出道前「全員霸氣黑長髮」練舞影片被瘋傳！Starship月末評價實力曝光，據說有30名員工盯著看

因為女團 IVE 四週年所以公司把影片放出來了，「全員霸氣黑直髮」的造型&實力也讓網友們忍不住驚呼：「瘋了，到底是怎麼湊齊這六個人的？太厲害了！！」

▼練習室在X上的精華版：



六名成員當下的年齡是...

20 歲：秋天

19 歲：安俞真

18 歲：Rei、張員瑛、Liz

15 歲：李瑞

Starship 到底是怎麼做到的？



▼練習室完整版：



當時員工們肯定在想：「成了，肯定行的…」



原PO最後再次恭喜 IVE 四週年了，嘿嘿～!!!!



▼韓國網友評論：

1. IVE 公主們都手長腳長的，舞線也非常俐落又舒服

2. 到底怎麼把成員這樣湊齊的，真的厲害..ㅋㅋㅋㅋ

3. 如果拿這種感覺回歸就好了，成員構成看起來太和諧了，Starship 是怎麼做到的

4. 原本還擔心其中兩個是選秀節目出身，其他成員會不會變背景板，結果成員顏值、出道曲都完美到嚇到我ㅋㅋㅋㅋ

5. 那時候因為有員瑛和俞真所以期待值很高，但非公開成員真的挑得很好

6. 希望她們再做那種既有力量又充滿能量的概念，以她們的身材條件，做大開大合的概念一定超強

7. 超愛高挑美女們 ㅜㅜㅜㅜ

8. 成員之間真的太合拍了

9. 神奇的是畫面那麼小臉也看不太清楚，但張員瑛卻很顯眼

10. 哇 安俞真的舞線好漂亮



11. 真的太會了ㅠㅠ 為什麼會出道太能理解了

12. 天啊... 忙內太厲害了

13. 真的太厲害了ㅋㅋㅋㅋ 看了大概就會覺得「這肯定行」

14. 因為個子高，看了真的很舒服

15. Starship 真的是運氣太好了

16. Starship 有藏著的東西就再多多放出來吧，這怎麼會拖到四年才公開

17. 看到這個真的會忍不住站起來拍手

18. 真的很整齊，果然練習量的影響很大吧

19. 啊 有個小孩子混在裡面ㅋㅋㅋㅋ 但很亮眼

20. 不是... Rei 那時候看起來跟李瑞有點像，而且現在還長高了很多啊



出處：https://theqoo.net/hot/4013738940?page=2

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

