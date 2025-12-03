新电视剧《公益律师》即将首播～爱情长跑14年的郑敬淏＋秀英也再度被催婚！

11月2日下午，透过TVING、Naver TV举办线上制作发表会的tvN最新金土电视剧《公益律师》，由郑敬淏、苏珠妍、李裕英主演，今日主要演员们以及PD团队也都一同出席制作发表会。
《公益律师》剧情描述原本执著於如何出人头地的一位法官，在无意间成为了公设辩护人，而身处於超大型律师事务所的小小角落，零收入额的公益组所发生了一连串横冲直撞的故事。作家则来自从执笔电视剧《汉摩拉比小姐》《恶魔法官》法官出身的文有锡作家，导演则是制作过《云画的月光》及《梨泰院Class》的金成允PD。
当日郑敬淏还说自己与剧中需要带领著公益律师团位的姜大卫比起来，并没有角色中所拥有的领导能力，不过苏珠妍却补充说，郑敬淏内心温暖，在现场更能亲切地喊出每一位工作人员的名字，是与角色中最不同的地方，充满正能量。如果苏珠妍在辩论场面感到吃力或是太累的时候，郑敬淏也会递上热茶，给予照顾。
在发表会上每位演员们也相互称赞著彼此，导演金成允PD更是称呼郑敬淏所饰演的姜大卫为「甲」大卫（韩文中的优秀之意），每个时刻都令人受到感动，并且称郑敬淏是能够救活对手的演员，能够让对方的演技与角色表现得更加突出，营造出团队超棒的氛围。
平时相当低调的郑敬淏，还被要求像剧中的姜大卫一样，引起一点话题讨论吧！他表示，不管再怎么思考，还是想不出有什么话题，相当小心翼翼地回答了这个问题。不过导演金成允PD单刀直入，对於已经公开爱情长跑14年的郑敬淏以及少女时代成员秀英，导演直接要求「请告诉我婚礼的日期吧！」让郑敬淏吓了一大跳，随后赶紧慌张地否认「没这回事」，引发大笑。
《公益律师》将於12月6日晚间首播。
