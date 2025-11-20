全新韓劇《偶像瘋子》公開崔秀英、金宰永雙人海報，無法預測的「無罪證明羅曼史」來了！！

即將在 12 月 22 日首播的《偶像瘋子》中，秀英將化身明星律師為自己最愛的偶像金宰永辯護！這個題材太新鮮啦～～～。

Genie TV X ENA 原創劇《偶像瘋子》講述粉絲心滿點的明星律師孟世娜（崔秀英 飾）在自己「最愛」的偶像都來益（金宰永 飾）被誣陷為殺人嫌疑人後，接下他的案件，隨之展開的神祕法庭羅曼史。為了揭開真相，必須隱藏真心的「最愛無罪證明羅曼史」，預計將在輕快的笑聲中帶來悸動與心動。



最新公開的雙人海報相當吸睛，是曾經光鮮亮麗、如今卻被紅色「攻擊痕跡」染上的偶像都來益電視牆廣告牌，而在其前方站立的律師孟世娜更是令人注目。身為明星律師、同時是「最愛」都來益的 11 年資深粉絲，孟世娜手中握著的便利貼，也能讓人感覺到她對都來益的粉絲心。再加上海報上那句「擁有殺人微笑的我的最愛，竟成為殺人案嫌疑人」的文字，讓人更加好奇從粉絲與明星，到律師與嫌疑人這對關係將如何發展。



同時公開的首支前導影片也相當有趣。業界頂尖、能力滿點的明星律師孟世娜，但在工作結束的瞬間便切換為粉絲心滿點的人氣樂團「Gold Boys」死忠粉模式，截然不同的 ON/OFF 日常十分吸睛。原本是枯燥日常中的一道光芒的「最愛」都來益，兩人重逢的場所卻不是華麗的鎂光燈舞台，而是完全沒料到的律師接見室。「絕對不是我！」都來益的悲痛吼聲之後，孟世娜的旁白「從沒想過我們竟會以律師與殺人嫌疑人的身份相見」，更暗示了這是一段難以預測、一步也看不透的緣分。孟世娜究竟能否在粉絲心與疑心之間證明都來益的無罪——兩人即將展開的故事更加引人入勝。



崔秀英將化身為必須證明「最愛」都來益無罪的明星律師「孟世娜」，展開千變萬化的演技。她是專門接手他人不願處理的案件、場場百戰百勝的「能力滿點」律師，同時也是人氣樂團「Gold Boys」的熱血粉絲，擁有巨大反差。金宰永則飾演孟世娜的最愛、樂團「Gold Boys」主唱、卻在一瞬間掉入殺人嫌犯深淵的「都來益」。他隱藏在華麗外表後的陰暗一面，因「殺人事件」這個難以想像的事件而迎來劇烈轉變。



《偶像瘋子》將於 12 月 22 日起每週一、二晚間 10 點首播，Viu 也將於 1 月 1 日連播四集，並從 EP.5 開始緊貼韓國時間播出。



