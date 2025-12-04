年輕族群心肌梗塞激增！韓國專家出面闢謠＆提醒：真正該注意的不是耳垂皺紋

近期因心肌梗塞引發許多擔憂的喜劇演員金水龍（金秀勇），網友瘋傳起他的耳垂皺紋是心肌梗塞的前兆症狀，但其實並非真相。

tvN 綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，來自峨山醫院心臟血管胸腔外科的劉宰錫（유재석）教授以嘉賓身份出演。與主持人劉在錫（유재석）同名的這位教授，也是熱們韓劇《機智醫生生活》中胸腔外科金雋婠（鄭敬淏飾）的實際原型人物。





先前金水龍於 11 月 13 日在京畿道加平郡拍攝 YouTube 內容時，突然失去意識倒下，被緊急送往九里漢陽大學醫院急診室。之後被診斷為急性心肌梗塞，並在漢陽大學九里醫院接受血管擴張術。（延伸閱讀：現場嚇壞！金水龍片場「倒地無心跳」，金淑×林炯俊輪流搶命，「黃金8分鐘」硬把他救回來）



之後在網友之間，傳出了有關金水龍耳朵上深深的斜線皺紋是心肌梗塞前兆「法蘭克徵象（Frank's sign）」的主張擴散，引發以此觀察健康狀態的熱議。



當天劉教授親自提及該議題，他表示：「查了多篇論文與資料。因為是最初發現者桑德斯·法蘭克博士的名字，所以稱為『法蘭克徵象』。」並補充：「要明確地以醫學角度說兩者存在因果關係，仍有困難。最終耳朵出現皺紋其實是『老化』現象。沒必要因為耳垂皺紋就嚇一跳。」

劉教授提醒比起耳垂皺紋，更注重實際症狀。他表示：「在心肌梗塞之前會出現『心絞痛』。心臟血管變窄而使胸口像被緊縮般疼痛，那就是心絞痛。如果這樣的情況持續，血液無法供應的部位便會壞死。」



他接著說：「心肌梗塞是猝死的第一名疾病。供應心臟血液的冠狀動脈堵塞，使心肌壞死的病症。」並警告：「近期因飲食習慣、肥胖、高血脂、糖尿病、抽菸等因素，使年輕族群的心肌梗塞急增。」

而最常見的「心肌梗塞」三大前兆是：持續胸痛、胸悶，呼吸困難。一旦發作時，就猶如胸口被石頭壓住一般，經常出現的疼痛部位在前胸部及胸口偏左側，天氣變化大時最容易出現這類跡象，大家也都務必要注意身體健康。

