金娜憐、朴浩山、朴明洙等名人譴責戒嚴，金水龍諷尹錫悅：12.12首爾之冬，牢房會很冷吧

韓國總統尹錫悅昨（3日）深夜突然宣布緊急戒嚴令（後已取消），許多演藝圈名人也積極關注此事，甚至站出來譴責。

娛樂線記者出身的藝人金娜憐（金娜映），在戒嚴發布並短時間迅速結束後，發了一張夕陽照寫下：「我對我的孩子無話可說。（無奈表情）。」似乎相當無奈戒嚴的發生、很難對下一代啟齒。底下有人留言：「不敢相信，很羞愧也很生氣。」「看到路上有坦克車、天上有直升機，7歲小孩哭著睡著問是不是發生戰爭了，祝福大家平平安安！」



以《機智牢房生活》、《我的大叔》等劇獲得知名度的演員朴呼山（朴浩山），截下了尹錫悅以對抗北韓（朝鮮）共產勢力威脅為由、宣布戒嚴的畫面於IG發文：「親朝（親近朝鮮）反國家勢力……親朝……首爾站的遊民也知道北韓怎麼樣，到底是誰在追趕誰……1980年代與當權者對峙時，就會被貼上親朝的標籤，好像昨晚才發生。一夜難眠，像是走入時光機，時間好像倒退了，但我為何不覺得自己年輕了呢？看著鏡子呵。如果只當作偶發事件，全國上下國民責無旁貸，什麼戒嚴……什麼布告令…真是的，總之今天就像第一次演出時激動地睡不著呵。Ps.昨天早睡的朋友們贏家（哭臉）」



朴呼山暗指戒嚴是讓國家在走倒退路，諧星金水龍（金秀勇，和劉在錫、池錫辰等是知名的「朝嘴社」好朋友）則更直接了。金水龍發布一張寒冬照直言：「12月12日首爾之冬，單人牢房應該很冷吧……」看過電影《12.12：首爾之春》的人們應該都相當清楚，背景就以總統朴正熙遇刺身亡後國家開始戒嚴說起，金水龍暗諷發布戒嚴的尹錫悅或許很快就要遭彈劾並入獄了。



而諧星兼主持人的朴明秀，今日在主持的廣播節目KBS Cool FM《朴明洙的廣播秀》中批判事情很荒唐：「生活本來就很艱難了，這是怎麼回事？我昨天差不多也熬夜了。事關國運怎能睡得著？」雖然來賓李賢怡說自己睡得很好，朴明洙笑說：「我是唯一關心國家的人吧！」但他接著強調：「很多人甚至問『是戰爭嗎』，真是荒唐的事，希望以後不要再發生了。」



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