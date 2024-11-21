又一《黑白大廚》受害者健身教練楊致勝：「準備了好幾個月，一個鏡頭都沒出現」

韓國知名的健身教練楊致勝日前在YT節目中表示，自己也準備了許久出演的《黑白大廚》節目，拍攝的畫面全數遭到剪輯，全部都沒有播出，心情感到相當低落。

11月20日YT頻道節目的新影片中提到「楊致勝有出演《黑白大廚》？」節目主持人宋恩伊與金淑想找出解決椎間盤突出這個煩惱的方式，於是給健身教練楊致勝館長打了電話，金淑對宋恩伊說，楊致勝也出演了《黑白大廚》但沒有出現他的畫面，並且這是他從沒提起的，令宋恩伊覺得非常驚訝，原來這節目後還有許多尚未被揭開的秘密。



楊致勝表示，一開始一些PD們告訴他「館長的料理也做得很棒」，於是邀請他出演，於是楊致勝就這樣從幾個月前就開始準備，思考該用什麼樣的料理去參賽，以前也開過布帳馬車的他，為了想做一次當時的料理而準備了幾個月，那天也是清晨6點來直到晚上12點過後才結束，編劇也告訴楊致勝經紀人說，節目已經全部完成編輯了，就等著看播出，沒想到他與孩子們連續看了3小時，卻完全沒有看見爸爸出演節目的畫面。



楊致勝說女兒與兒子後來都分別走進了房間，只剩他一人在沙發上繼續收看，心情感覺非常地糟糕，一直期待著「之後會出現嗎？之前拍的東西會有一天播出嗎？」就抱著這樣的心情看著，但最終就是一個畫面都沒有。其實當時準備了蘿蔔煎餅，辣炒豬肉與酸辛奇捲的楊致勝，也得到了白種元老師的評價。雖然吃到煎餅時大讚好吃，但吃到辣炒豬肉老師就評價「太普通了」，說了對不起之後就離開了。楊致勝更表示除了他以外，也有很多跟他一樣一個畫面都沒有露出的人，對於準備許久的人來說，他表示有些遺憾。



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