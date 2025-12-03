现场吓坏！金洙容片场「倒地无心跳」，金淑×林炯俊轮流抢命，「黄金8分钟」硬把他救回来

韩国演艺圈传出惊险意外！资深喜剧演员金洙容在拍摄YouTube节目时突然失去意识倒地，几乎心脏停止。 所幸在现场的 金淑、演员林炯俊及金淑的经纪人 及时进行急救，最终成功把他从鬼门关前拉回来。

根据金洙容所属社12月1日透露，当天在京畿加平录制《金淑 TV》内容前，金洙容突然「呃」的一声便重重倒下。 林炯俊第一时间冲上前判断是紧急状况，与金淑的经纪人轮流进行 CPR（心肺复苏术），金淑则立刻拨打 119，同时协助保持呼吸道畅通，紧紧守住黄金时间。



林炯俊接受采访时仍心有余悸，他说当时金洙容「几乎是无心跳状态」，「我们真的以为他当场走了」。 救护人员赶到后连续施行多次电击与抢救注射，情况依旧不乐观，连医护人员都不断重复电击刺激心脏。 据悉金洙容在送往医院的救护车上仍未恢复意识，气氛一度凝重到所有人几乎快崩溃。 金淑一路哭著祈祷：「拜托他一定要醒过来......」直到抵达医院前约5分钟，金洙容奇迹般恢复意识，全场松了一大口气。



林炯俊回忆：「真的像奇迹一样，他突然醒了。 我们只剩感谢。 」他也强调功劳在专业的急救人员，「他们一次都没放弃，是真正救命的人。 」金洙容在昏倒前就出现不适迹象，当时一度因为胸闷前往附近诊所做了简单检查后就匆匆回到片场，没想到几分钟后便倒地。



林炯俊也透露自己曾罹患变异型心绞痛，因此对心脏异常特别敏感，「因为有过类似的痛，我才更快意识到不对劲」。 他坦言事发后好几天仍惊魂未定，「要是金洙容在开车途中发作，后果根本无法想像...... 反而是在我们面前倒下是幸运中的不幸。 」

如今金洙容已脱离危险，众人也希望他今后务必把健康放在第一位。

