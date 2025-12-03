拍到柳俊烈？ 惠利随手一拍曝出《请回答1988》10周年最大看点

韩剧神作《请回答1988》播出满10周年，tvN 特别企划节目《请回答1988 10周年》即将上线，演员们久违合体，让粉丝都等不及了。 而近日频道「十五夜」公开了一段特别影片，惠利亲自拍的底片照里柳俊烈也低调入镜？？？？瞬间掀起热议！

影片中，罗PD将一个一次性底片相机交给惠利，希望她能在「家族」旅行途中拍些照片当作纪念。 随后曝光的影像真的像穿越回1988年——演员们穿著复古服装、化著剧中怀旧妆容，在江原道旅行，气氛超温暖。



最引人注目的是一张柳俊烈与罗美兰、金成均、安宰弘、李敏芝在桌前排排坐的照片，被指是由惠利用底片机拍下。 虽然两人已於2023年分手，但照片中依旧氛围和谐，引发网友各种揣测。

先前官方公布的10周年海报中没有柳俊烈的身影，让部份粉丝担心他会因过去恋情而缺席内容。 不过tvN随后表示：「柳俊烈因行程无法参加整个MT，但因是《请回答1988》10周年特辑，仍调整时间参与部份拍摄。 」



柳俊烈目前正投入 Netflix 新作《田鼠》的拍摄，但仍抽空加入 10 周年团队，意义十足。《请回答1988 10周年》将呈现原班人马的两天一夜旅行，包括：成东镒、李一花（李壹花）、罗美兰、金成均、崔武成、金善映、刘宰明、柳惠英、惠利、柳俊烈、 高庚杓、朴宝剑、安宰弘、李东辉、崔盛大元、李敏芝等全员到齐。 节目将重返「双门洞」，重温经典街景与当年趣味回忆，势必让粉丝回到最纯粹的1988年，将於12月19日首播。



