《一吻爆炸》EP.7先公開：組長變成貼身看護！張基龍與安恩真不經意對視，讓她臉紅心跳、血壓升高 XD

由張基龍和安恩真主演的《一吻爆炸》，土甜劇情不僅在國內，在海外也引發爆發性的反響！還有觀眾表示應該當作日日劇每天播出才對 XD

上週播出中，孔志赫（張基龍 飾）目睹金善宇（金武俊 飾）和柳夏永（禹多備 飾）接吻，他認爲金善宇是高多林（安恩真 飾）的丈夫，因此兩人被懷疑有婚外情。但是……高多林在孔志赫面前病倒，背著高多林跑到急診室的孔志赫想要一個人守護她。



第7集的先公開影片中，孔志赫要高多林好好休息，還幫她安排單人病房。孔志赫對高多林說：「因為妳是在工作時暈倒的，所以醫藥費用由我來出，這個就不用擔心了。現在開始妳就好好躺著，如果不聽從組長的指示，會扣你的考核分數。」當高多林想要起身喝水時，孔志赫要她馬上躺下：「妳僅管說，我全都會做的！」因為不經意對視，讓高多林臉紅心跳、血壓升高，護理師還以爲是血壓計出現問題！如果護理師晚點進來，兩人可能就又親上了？ >///<



公開的劇照中，孔志赫深夜來到之前高多林提到的回憶中的樹前，但似乎看到金善宇和高多林回來，讓他嚇到躲在樹後。製作組也表示：「孔志赫意識到自己對高多林的愛，經歷巨大的感情漩渦。他會做出什麼樣的選擇，這個選擇後會對孔志赫對高多林的苦惱羅曼史產生怎樣的影響？請大家多多關注和期待！」期待本週的播出啊！



