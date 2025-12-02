《一吻爆炸》EP.7先公开：组长变成贴身看护！张基龙与安恩真不经意对视，让她脸红心跳、血压升高 XD

由张基龙和安恩真主演的《一吻爆炸》，土甜剧情不仅在国内，在海外也引发爆发性的反响！还有观众表示应该当作日日剧每天播出才对 XD

上周播出中，孔志赫（张基龙 饰）目睹金善宇（金武俊 饰）和柳夏永（禹多备 饰）接吻，他认爲金善宇是高多林（安恩真 饰）的丈夫，因此两人被怀疑有婚外情。但是……高多林在孔志赫面前病倒，背著高多林跑到急诊室的孔志赫想要一个人守护她。



第7集的先公开影片中，孔志赫要高多林好好休息，还帮她安排单人病房。孔志赫对高多林说：「因为你是在工作时晕倒的，所以医药费用由我来出，这个就不用担心了。现在开始你就好好躺著，如果不听从组长的指示，会扣你的考核分数。」当高多林想要起身喝水时，孔志赫要她马上躺下：「你仅管说，我全都会做的！」因为不经意对视，让高多林脸红心跳、血压升高，护理师还以爲是血压计出现问题！如果护理师晚点进来，两人可能就又亲上了？ >///<



公开的剧照中，孔志赫深夜来到之前高多林提到的回忆中的树前，但似乎看到金善宇和高多林回来，让他吓到躲在树后。制作组也表示：「孔志赫意识到自己对高多林的爱，经历巨大的感情漩涡。他会做出什么样的选择，这个选择后会对孔志赫对高多林的苦恼罗曼史产生怎样的影响？请大家多多关注和期待！」期待本周的播出啊！



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻