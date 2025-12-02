《美女孔心》劇中幻想成真！溫朱莞&珉雅峇里島完婚畫面曝光♥ 婚紗照毛孩也入鏡

韓國演藝圈上周末喜事相當熱鬧，溫朱莞與珉雅（方珉雅）也是其中一對完婚的一對新人，29日婚禮現場曝光。

溫朱莞與珉雅婚禮相當低調，‎舉行前幾日才被曝光地點選在印尼度假勝地峇里島，且只邀請雙方家人及至親，可惜的是由於在海外，珉雅出道的女團Girl’s Day成員們均不便參與，粉絲無法再見隊長素真結婚時，Girl’s Day四人合體的美好畫面。



而受邀賓客們幾乎也追隨兩人的低調，兩人婚禮現場畫面直至昨（1）日才廣泛曝光。X上有網友截下賓客上傳的婚禮畫面，據悉舉行地點在峇里島一家五星級飯店度假村，有韓媒形容兩人「就像在專屬於兩人的海邊，在夕陽西下的沙灘下，以大海為背景簡直是『電影場面』」。



賓客一張珉雅挽著溫朱菀手走紅毯接受祝福的照片，溫朱莞剛好舉起手，巧妙遮住自己和珉雅的臉，卻掩不住幸福。兩人婚紗照亦曝光，溫朱莞稍長且捲的髮型相當有型，抱著珉雅的狗狗「公多利」（공돌이音譯，字面是像球球圓滾滾可愛的意思）和珉雅相視而笑，甜蜜不已。



발리에서 결혼식 올린 '걸스데이 민아 ♥ 온주완' pic.twitter.com/X8kxlHTjje — 비교원 (@bigyowon) December 1, 2025

溫朱菀與珉雅2016年便在《美女孔心》合作，但一個是第二男主角一個是第一女主角，無緣配對，不過珉雅在劇中曾幻想和溫朱菀結婚，沒想到這幻想換面如今照進了現實。兩人和同為主演的南宮珉、徐孝琳下戲後一直保持友誼，據傳是在2020年合作音樂劇《那些日子》更拉近彼此，去年珉雅父親過世時，溫朱菀溫暖陪伴著珉雅守著父親靈堂。



