出道近20年竟然沒演過醫生！姜河那可望出演新劇《Mind Doctor》首度披白袍變身醫師

日前據韓媒體“Sports World”報導，姜河那已收到電視劇《Mind Doctor》主角「李詩燦」的演出提案，並且正在研討是否接演。本劇是以同名人氣網路小說為原著改編，描述情感枯竭的天才外科醫師，歷經了一連串的事情後，放下了一切而來到精神醫學科工作，展開的一連串故事，劇中姜河那所飾演的李詩燦一角，擁有出色的外型與非常龜毛的個性，從到處闖禍的實習醫生蛻變為「Mind Doctor」重生。

姜河那自2007年作為演員出道以來，今年已經是第19個年頭，嘗試過許多不同題材與角色，就是沒飾演過醫生。若順利接演，將是他首度挑戰醫學領域的電視劇作品，令觀眾們相當期待。作品多多的姜河那曾以《你的味道》、《魷魚遊戲》系列、《山茶花開時》、《步步驚心》、《未生》等作品與觀眾見面，接下來他也可望挑戰白袍醫師角色，有機會於明年MBC播出。



姜河那除了戲路寬廣，也是演藝圈中有名的美談製造機，今年1月出演頻道《金鍾國》的拳擊選手金民旭就曾公開一段軼事，姜河那在他生日送上了令他驚喜的牛肉禮盒，金民旭也想表達感謝之意。平時對拳擊著迷並努力運動，而且對於周圍的人相當細心體貼照顧著，美談製造機姜河那的私下面貌，是否與可望接演的新劇《Mind Doctor》相符合呢？觀眾們也表示期待他穿上白袍的樣子，並且也有網友表示，如果有這樣的醫師，應該心靈很快就被治癒了吧！



