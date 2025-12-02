時隔2年終於要回歸電視劇？朴海鎮有望成為《好搭檔2》男主角，與張娜拉、金惠奫合作！

朴海鎮終於要出來演戲了嘛！《好搭檔2》目前這個陣容大家覺得如何呢？

《好搭檔》是一部講述離婚專業律師日常生活的法庭電視劇，不僅講述女主角的故事，還講述比現有法律更有現實感的離婚事例等。電視劇以 7.8% 的收視出發，最高收視高達 17.7%，是聚集超高人氣的話題作品，已經確定製作第二季。



第一季張娜拉和南志鉉分別飾演明星離婚專門律師「車恩京」和充滿熱情的新律師「韓宥利」。雖然張娜拉確定出演第二季，但南志鉉因行程安排不出演第二季、金准韓也決定退出，相反 P.O（表志勳）會繼續留下，而南志鉉的位置有望由金惠奫接棒（討論中）。



就這樣《好搭檔2》的出演陣容發生巨大變化，最大的關鍵將是由誰出演男主角。今日（2）有韓媒報導，朴海鎮被選爲男主角。隨後，經紀公司回應：「朴海鎮收到《好搭檔2》的出演提案，目前正在討論中。」



雖然「長腿歐巴」朴海鎮能否與「童顏女神」張娜拉的合作也備受關注，但如果他確定出演，也將成爲時隔2年的回歸作，因此更加引人注目。朴海鎮的上一部作品已經是2023年播出的《全國死刑公投》，期間他通過個人頻道集中進行運動等自我管理的樣子傳達近況，狀態也一直維持的很好！他是否會通過《好搭檔2》展現全新面貌？已經讓許多劇迷都相當期待！



