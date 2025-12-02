素颜也超亮！秀智河内跑步被拍，金宣虎贴心陪跑「步伐跟好」

大势明星秀智（Suzy）和金宣虎最近被越南网友直击，在河内知名景点「西湖」一起慢跑，画面曝光后立刻引发讨论。

近日越南当地 SNS 与韩国网友社区陆续出现两人身影的照片与影片。 画面中，两人都穿著轻松的运动服，毫无明星包袱地并肩跑步。 秀智完全没有戴墨镜或口罩，大方露出清爽素颜，一边跑步一边欣赏湖景; 金宣虎则时不时看向周围、调整步伐配合秀智，互动相当自然，气氛超暖。



수지-김선호, 베트남서 포착…마스크 벗고 런닝 즐겼다 (영상) (출처 : 네이버 뉴스) https://t.co/guycSR7Aow — Jin (@SeonJhi) December 1, 2025

两人此行是为了电影《迷惑》到越南取景。 剧情背景设定在1935年京城（今首尔），秀智饰演神秘莫测、鲜少在众人面前露面的女子「宋贞花」，金宣虎则饰演受委托为她画肖像的画家「尹以浩」。 随著画作进行，画家逐渐接近这名神秘女子背后的秘密。本片由曾执导《优雅的世界》、《观相大师：灭王风暴》、《金权性内幕》、《紧急迫降》的韩在林导演操刀，是他备受期待的新作，预计在2026年於 Disney+ 上线。





越南「慢跑同框」事件也让不少粉丝惊喜直呼：「他们的 CP 感太强！」、「完全像拍写真一样！」、「已经开始期待他俩的新剧了」、「真颜值组合」等，两位明星在异国自然互动的一幕，意外成为网友讨论焦点。

