尹施允、張娜拉特別出演《模範計程車3》，他們都飾演反派？李帝勳透露：他們將以完全不同的面貌登場！

真的是好久沒有看到尹施允演戲，還有張娜拉演反派！本週五就可以看到《模範計程車3》（模範的士3）播出啦！

《模範計程車3》是以同名網路漫畫爲原作的系列劇，是一部蒙上神祕面紗的地下秘密計程車公司「彩虹運輸」和計程車司機金道奇（李帝勳 飾）代替冤枉的受害者完成復仇的私人復仇代理電視劇。

除了「彩虹運輸5人幫」李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍全員回歸外，還確定尹施允、申柱煥、張娜拉、音文碩、金成圭、和日本國民演員竹中直人、笠松將特別出演亮相，預計他們也將會展現強烈的存在感。



製作發佈會上，李帝勳透露：「雖然是非常熟悉的演員們，但是以完全不同的面貌登場，真的很帥氣。」表藝珍也提到：「雖然每個插曲的演員們演技都很好，但這次更加強大。」姜寶承PD表示：「很多廣爲人知的演員們決定特別出演，幫助了我們的作品。因為他們都很熟悉， 所以更容易讓觀眾們在劇集進行到一半的時候投入進去。」



日前公開的預告中，看到尹施允、張娜拉和金成圭等接連亮相，在公開的反派6人的剪影海報中，也被眼尖的網友發現都有他們，好奇他們會出演什麼樣的惡角啊！【 Viu Original《模範的士3》11月21日首播 】



