「不倫撮合風波」朴施厚睽違10年重返大銀幕，本週現身首映見粉絲

男星朴施厚早前爆出「不倫撮合」爭議，接受了警方調查中，風波持續延燒。 然而他的心血新作《神之樂團》即將在12月31日上映，這也是他闊別大銀幕10年後的回歸之作。 朴施厚將在12月3日於首爾舉辦海外粉絲限定的公開活動，正式站上台前與粉絲見面。

這場活動是朴施厚親自提議，希望在電影正式上映前，先把新作品獻給一路支持他的粉絲。 活動內容包含粉絲簽名會、合照等多項互動環節，可見他對這次復出相當重視。

前不久朴施厚遭網路爆料牽涉「不倫撮合」，但他方面已強烈否認，並控告對方名譽毀損等罪名。 事件起因是某人涉嫌侵入其已離婚的前夫住處，並竊取手機後，將手機內的私人對話與照片任意剪輯、歪曲後發布至SNS，引起外界熱議。

*相關內容：又惹爭議！朴施厚被爆私下替已婚男牽線女子，正室怒控：你害我家散了！

雖然風波持續，但朴施厚仍決定赴約與粉絲見面，展現重新出發的決心。 所屬公司也表示：「睽違已久的大銀幕回歸，朴施厚對與海外粉絲的首次交流傾注許多心力。 這次他將帶來截然不同的角色變化，希望能與粉絲一起分享這份成果。」



新片《神之樂團》以一名北韓保衛部軍官為主角，他為了外匯收入竟組建一支「假讚揚團」，題材新鮮又帶點黑色幽默。 朴施厚飾演冷靜卻有溫度的軍官「朴校順」，並與鄭珍雲、太亢鎬、韓政完、文京敏 、崔善子等人合作。



另外，朴施厚近年也透過 TikTok Live 與粉絲保持互動，他在2021年拍攝完韓版《The Mentalist》（《超感警探》）後也仍在等待公開。

隨著電影上映將至，外界也關注這場爭議是否會影響朴施厚的復出之路。

