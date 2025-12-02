时隔2年终於要回归电视剧？朴海镇有望成为《好搭档2》男主角，与张娜拉、金惠奫合作！

朴海镇终於要出来演戏了嘛！《好搭档2》目前这个阵容大家觉得如何呢？
《好搭档》是一部讲述离婚专业律师日常生活的法庭电视剧，不仅讲述女主角的故事，还讲述比现有法律更有现实感的离婚事例等。电视剧以 7.8% 的收视出发，最高收视高达 17.7%，是聚集超高人气的话题作品，已经确定制作第二季。
第一季张娜拉和南志铉分别饰演明星离婚专门律师「车恩京」和充满热情的新律师「韩宥利」。虽然张娜拉确定出演第二季，但南志铉因行程安排不出演第二季、金准韩也决定退出，相反 P.O（表志勋）会继续留下，而南志铉的位置有望由金惠奫接棒（讨论中）。
就这样《好搭档2》的出演阵容发生巨大变化，最大的关键将是由谁出演男主角。今日（2）有韩媒报导，朴海镇被选爲男主角。随后，经纪公司回应：「朴海镇收到《好搭档2》的出演提案，目前正在讨论中。」
虽然「长腿欧巴」朴海镇能否与「童颜女神」张娜拉的合作也备受关注，但如果他确定出演，也将成爲时隔2年的回归作，因此更加引人注目。朴海镇的上一部作品已经是2023年播出的《全国死刑公投》，期间他通过个人频道集中进行运动等自我管理的样子传达近况，状态也一直维持的很好！他是否会通过《好搭档2》展现全新面貌？已经让许多剧迷都相当期待！
