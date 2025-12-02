爭議再起！李施昤曬二女兒聖誕照，網友分裂：祝福還是折騰嬰兒？

女星李施昤日前公開了二女兒的「新生兒藝術照」（Newborn Art）完成版照片，再次掀起討論。

李施昤在SNS上寫道：「我們家也迎來聖誕節啦！終於收到小寶貝完成的藝術照作品，還有超美聖誕卡片和相框，會珍藏一輩子，謝謝你們~」並附上多張照片與影片。公開的照片中，李施昤的女兒戴著小聖誕帽、穿著聖誕造型服裝，搭配聖誕樹、禮物盒、節日裝飾拍攝，畫面甜到不行。 照片還製作成卡片與相框，擺放在家中各角落，非常有聖誕氛圍。



不過這也在不少網友之間再次爆發出「把嬰兒當成裝飾品」的爭議。 早前李施昤曾在SNS分享生後17天的女兒穿聖誕服裝躺在聖誕裝飾盒中拍攝的影片，隨即引發部份網友不適：「把新生兒當裝飾品拍攝太過了」、「孩子這麼小就要這樣折騰她嗎？」、「拍這種照片只是為了滿足大人的慾望罷了」等，但也有支持者表示：「這本來就是新生兒拍攝的一種正常手法，只要安全包裹好，完全沒有問題」、「這只是紀念新生兒誕生的祝福照片」、「很多嬰兒都會拍啊，為什麼只罵她？」、「我現在很後悔當時沒給孩子拍，超級可愛的」等。



當時爭議發生後李施昤也在一天內刪掉影片，並未公開回應。 此次她再次分享完成版照片，網友反應依舊兩極：有人留言：「照片好可愛！做成卡片更感動」、「畫面超溫馨」; 也有人擔心：「之前就有爭議，這次又貼出來，應該還會有人說話」。



前不久，李施昤接受試管手術懷孕並產下二女兒，經常透過社群分享育兒日常與最新近況，粉絲也持續關注她與家人的生活。

