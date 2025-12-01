《樓上鄰居們》李荷妮隱瞞孕事演出瑜珈戲碼！曝孔曉振邀請一起共演但卻遭河正宇拒絕

演員李荷妮日前喜獲第2千金，也提到了最近將上映的電影《樓上鄰居們》的拍攝幕後花絮故事。電影《樓上鄰居們》講述的是每晚因層間噪音，樓上夫婦（河正宇＋李荷妮）和樓下夫婦（孔曉振＋金東旭）一起吃了一頓晚餐而發生的不可預測的故事。

李荷妮提到這部作品一開始的提案是由孔曉振提出的，不過那時李荷妮的行程已經非常忙碌，連休息的時間都沒有。當她拍完《夜晚開的花》後本來想要休息一陣子，但又已經約好了拍攝《愛麻夫人熱映中》，甚至還受了傷，《熱血司祭2》也要回歸，所以幾乎沒辦法接受孔曉振所提案的這部電影，甚至在這期間李荷妮還懷孕生了孩子。



接著她說，原本向孔曉振姊姊說了抱歉，但是自己也非常想要擁有與家人共度的時間，所以李荷妮說就給她2週的時間就好。雖然不是要求一個月的長假，通常人們聽到只有2週總覺得滿短暫的，休息完畢再出發就好，但導演河正宇卻拒絕了李荷妮想休息2週的提案。李荷妮盡力想要讓工作與家庭達到平衡，但也非常喜愛《樓上鄰居們》這個劇本，也不斷問孔曉振這部作品的進度，最後還是放不下，再度請求能夠得到出演機會，同時也得到老公的諒解，於是演出了這部作品。



好不容易重新得到這部作品的出演機會，李荷妮卻在開拍前一週發現自己懷了老二，她回憶起當時的心情直說「開心不起來」，而已經有過一胎經驗的她，認為二胎應該駕輕就熟，沒想到她卻經歷了懷孕初期的嚴重孕吐，並且精神相當差，時常想睡覺。當時她也不希望讓大家知道自己懷孕的事情，但畢竟消息還是傳開了，雖然大家也很為她祝福，但李荷妮想到自己在劇中的瑜珈戲碼，覺得自己真是太自私了，拍攝時曾摔到骨盆瘀青，讓她擔心腹中孩子因此受傷，充滿了罪惡感。



《樓上鄰居們》是一部19禁的喜劇作品，也是河正宇所執導的第四部電影長片，韓國將於12月3日正式上映。

