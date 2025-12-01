《楼上邻居们》李荷妮隐瞒孕事演出瑜珈戏码！曝孔晓振邀请一起共演但却遭河正宇拒绝

演员李荷妮日前喜获第2千金，也提到了最近将上映的电影《楼上邻居们》的拍摄幕后花絮故事。电影《楼上邻居们》讲述的是每晚因层间噪音，楼上夫妇（河正宇＋李荷妮）和楼下夫妇（孔晓振＋金东旭）一起吃了一顿晚餐而发生的不可预测的故事。

李荷妮提到这部作品一开始的提案是由孔晓振提出的，不过那时李荷妮的行程已经非常忙碌，连休息的时间都没有。当她拍完《夜晚开的花》后本来想要休息一阵子，但又已经约好了拍摄《爱麻夫人热映中》，甚至还受了伤，《热血司祭2》也要回归，所以几乎没办法接受孔晓振所提案的这部电影，甚至在这期间李荷妮还怀孕生了孩子。



接著她说，原本向孔晓振姊姊说了抱歉，但是自己也非常想要拥有与家人共度的时间，所以李荷妮说就给她2周的时间就好。虽然不是要求一个月的长假，通常人们听到只有2周总觉得满短暂的，休息完毕再出发就好，但导演河正宇却拒绝了李荷妮想休息2周的提案。李荷妮尽力想要让工作与家庭达到平衡，但也非常喜爱《楼上邻居们》这个剧本，也不断问孔晓振这部作品的进度，最后还是放不下，再度请求能够得到出演机会，同时也得到老公的谅解，於是演出了这部作品。



好不容易重新得到这部作品的出演机会，李荷妮却在开拍前一周发现自己怀了老二，她回忆起当时的心情直说「开心不起来」，而已经有过一胎经验的她，认为二胎应该驾轻就熟，没想到她却经历了怀孕初期的严重孕吐，并且精神相当差，时常想睡觉。当时她也不希望让大家知道自己怀孕的事情，但毕竟消息还是传开了，虽然大家也很为她祝福，但李荷妮想到自己在剧中的瑜珈戏码，觉得自己真是太自私了，拍摄时曾摔到骨盆瘀青，让她担心腹中孩子因此受伤，充满了罪恶感。



《楼上邻居们》是一部19禁的喜剧作品，也是河正宇所执导的第四部电影长片，韩国将於12月3日正式上映。

