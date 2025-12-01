神話李玟雨「一家四口」全家福公開！6歲繼女甜吻準媽媽孕肚

長壽男團神話成員李玟雨於今日在個人IG上公開了一系列與未婚妻 李雅美（音譯）和繼女拍攝的甜蜜孕婦寫真，畫面溫馨感人，洋溢著準父母的喜悅。

李玟雨發文表示：「Our Family 第一張全家福。 真心感謝所有為了我們家庭而一同努力的人們~」照片中，李玟雨和未婚妻李雅美展現了多種風格的孕婦照。 兩人不僅換上了優雅的禮服和燕尾服，也駕馭了休閒的牛仔情侶裝，互動親密。 特別是兩人眼神中流露的溫暖愛意，以及緊握雙手的動作，完全傳達出這對準父母的興奮和幸福。









最引人注目的是，李玟雨也公開了與李雅美 6 歲女兒一同拍攝的「全家福」。 照片中，穿著禮服的小女兒溫柔地親吻著媽媽李雅美的孕肚，畫面充滿溫馨。 一家三口甜蜜溫馨的模樣，讓粉絲們紛紛留言祝福「太美了」、「四口之家永遠幸福」、「可愛的家庭」。









現年 46 歲的李玟雨，預計將於明年 3 月與小他 12 歲的在日韓僑第三代李雅美結婚。 據悉，未婚妻李雅美是一位育有 6 歲女兒的單親媽媽，目前已懷有李玟雨的孩子，並預計將在3天之後（ 12 月 4 日）生產。 這組照片正是在李雅美即將臨盆前夕公開，更顯得意義非凡。 李玟雨與李雅美預計於 2026 年 3 月 29 日舉行婚禮。

