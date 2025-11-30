黃寶拉家庭旅行不小心把大伯河正宇豪宅曝光了：這就是那傳聞1000億的海景房啊

演員黃寶拉近日在YouTube上公開與家人到夏威夷旅行的影片，意外讓小叔、影帝河正宇在當地的房子曝光，再度掀起討論。

黃寶拉在近期公開的vlog中透露這趟旅行是帶著爸媽、老公車賢宇以及兒子一起同行，算是給辛苦一整年的父母一個放鬆假期。 她笑說之所以選夏威夷，是因為「孩子能安全玩耍、水土也舒服」，再加上兒子滿周歲後想留下特別的回憶，因此才決定出國走走。



不過她也坦言自己其實已經去過夏威夷十幾次，原本並沒有什麼特別期待，但真正的理由是——河正宇在夏威夷本來就有房子，他們這次直接住在那裡，不但能自己煮飯，還能大幅節省旅費。 她直白地說：「最重要的是，這樣去夏威夷最省錢，花不了多少錢。」

影片中也曝光河正宇位於海邊的豪宅，視野開闊、能直接看到海景的高樓層公寓相當亮眼。 黃寶拉到當地後立刻照慣例到超市採買，不過馬上被物價嚇傻，「真的太貴了！光是在韓人超市就刷了300美金。」因此全家商量後決定外食縮減到「兩天一次」。



河正宇長期在夏威夷置產的消息其實早已不是秘密，據悉他一年大約有四個月待在當地。 早前他曾在YouTube節目《心酸的哥哥申東燁》中被虧「在夏威夷買了千億的房子，稅要怎麼付？」好友成東鎰也搞笑補槍說那房子「貸款 998 億」，讓現場笑翻。 河正宇則淡定回應自己「向夏威夷水協貸款」，幽默感滿分。



這回因黃寶拉的家庭vlog，河正宇的海景豪宅再度成為焦點，也讓不少網友好奇：「豪宅到底多美？」、「夏威夷物價真的嚇人！」、「是不是真的超過1000億啊」、「孩子有這麼有錢的大伯實在是太幸福了」等，討論熱度持續走高。

