T-ara姐妹情不變！集體出席咸恩靜婚禮，唯獨昭妍「缺席原因」曝光

明星   2025年12月1日   星期一09:53   Tracy  

（封面圖源：IG@eunjung.hahm、李恩雅SNS）

韓國女團T-ara的好感情再度被證明！成員們近期為成員咸恩靜的婚禮再度合體，現場洋溢滿滿姐妹情。 不過，已和足球員趙有珉結婚、定居杜拜的昭妍因行程無法返韓，成了唯一缺席的成員。

造型師李恩雅在自己的SNS上公開現場照片，只見芝妍、孝敏、居麗等成員們圍在新娘身邊，笑得超開心，眾人都俏皮地指著恩靜，似乎在說「今天的女主角就是她！」畫面十分溫馨。 咸恩靜則帶著害羞又幸福的笑容，看得出來沉浸在甜蜜婚禮之中。
（圖源：李恩雅SNS）

咸恩靜於11月30日在首爾某飯店，與大她8歲的電影導演金炳佑完婚。 兩人因電影界聚會認識，經過長時間交往，建立深厚信任後決定攜手人生。 婚禮走溫馨路線，只邀請家人及親近友人，氛圍溫暖又低調。
（圖源：IG@eunjung.hahm） （圖源：IG@eunjung.hahm）

當天的祝賀嘉賓陣容也很有看頭——曾拍攝金炳佑導演代表作《恐怖直播》的男星河正宇親自擔任婚禮致詞，而咸恩靜更親自演唱李仙姬經典名曲《遇見你之後》，為自己的婚禮獻唱，現場感動滿滿。

咸恩靜婚後仍不停工，將出演12月開播的MBC新日間劇《第一個男人》; 金炳佑導演則準備公開 Netflix原創新作《巨洪》（金多美 主演），夫妻倆都將在年底迎來全新作品。
（圖源：Netflix《巨洪》）

